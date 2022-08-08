https://ria.ru/20220808/zagovor-1807964752.html

Обвиняемый по делу о заговоре белорусский юрист Зенкович признал вину

Обвиняемый по делу о заговоре белорусский юрист Зенкович признал вину - РИА Новости, 08.08.2022

Обвиняемый по делу о заговоре белорусский юрист Зенкович признал вину

Основной фигурант уголовного дела о заговоре с целью захвата госвласти в Белоруссии юрист Юрий Зенкович, имеющий также гражданство США, признал полностью вину в РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:59

2022-08-08T10:59

2022-08-08T11:20

белоруссия

протесты в белоруссии

в мире

минский областной суд

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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Основной фигурант уголовного дела о заговоре с целью захвата госвласти в Белоруссии юрист Юрий Зенкович, имеющий также гражданство США, признал полностью вину в суде, сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь.Минский областной суд 29 июля приступил к рассмотрению уголовного дела о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти. Генпрокуратура Белоруссии в июне направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, политолога Александра Федуты и лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, а также Ольги Голубович и Дениса Кравчука – в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Федута признал вину частично - в участии в заговоре, Костусев вину не признал. Голубович и Кравчук признали вину в участии в протестах оппозиции, в суде давали показания, что получали от Зенковича деньги и прятали в различных местах. Зенкович ранее отказывался оглашать свое отношение к обвинению. Тогда прокурор огласил в ходе судебного заседания материалы досудебного следствия, из которых стало известно, что на этапе следствия Зенкович признал вину в полном объеме и заключил соглашение о сотрудничестве."Обвиняемый по делу о попытке государственного переворота в Беларуси Юрий Зенкович признал полностью вину в суде и согласился дать показания в судебном заседании. Он заявил суду, что признает вину всем пунктам предъявленного обвинения", - говорится в сообщении агентства. При этом он извинился перед четырьмя другими фигурантами дела за то, что они попали под следствие. "Никто не может сказать, что я живу за счет правительства Беларуси или США. Я каждый доллар заработал тяжким трудом. США - очень жесткая страна", - приводит агентство слова Зенковича.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По статье о заговоре фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220729/zagovor-1805906521.html

https://ria.ru/20210509/lukashenko-1731539554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, минский областной суд