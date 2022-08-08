https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html

Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС

Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022

Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС

Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T06:51

2022-08-08T06:51

2022-08-08T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

киев

европа

магатэ

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789528818_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_15ecdb13c88d5fbe6f9f0bab6bbd6fb9.jpg

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио.Ранее власти Энергодара сообщили, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения сооружения, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.В Минобороны заявляли, что сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ.ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В МИД указывали на оправданность взятия под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

киев

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, запорожская аэс, киев, европа, магатэ, оон, украина, вооруженные силы украины