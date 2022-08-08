06:51 08.08.2022 (обновлено: 15:03 08.08.2022)
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
Генсек ООН Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио.
"Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции", — отметил Гутерреш.
Ранее власти Энергодара сообщили, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения сооружения, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.
В Минобороны заявляли, что сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ.
ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В МИД указывали на оправданность взятия под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор.