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Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T06:51
2022-08-08T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
киев
европа
магатэ
оон
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ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио.Ранее власти Энергодара сообщили, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения сооружения, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.В Минобороны заявляли, что сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ.ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В МИД указывали на оправданность взятия под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор.
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожская аэс, киев, европа, магатэ, оон, украина, вооруженные силы украины
06:51 08.08.2022 (обновлено: 15:03 08.08.2022)
 
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС

Генсек ООН Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 авг — РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС самоубийственны, они должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Токио.

"Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции", — отметил Гутерреш.

Ранее власти Энергодара сообщили, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения сооружения, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.
В Минобороны заявляли, что сотрудники ООН продолжают создавать препятствия для объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ.
ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В МИД указывали на оправданность взятия под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСКиевЕвропаМАГАТЭООНУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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