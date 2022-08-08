https://ria.ru/20220808/wildberries-1807938964.html

Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта

Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта - РИА Новости, 08.08.2022

Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта

Wildberries до конца августа запустит новый сервис "Цифровой арбитраж" для защиты правообладателей и покупателей от возможного контрафакта, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:19

2022-08-08T09:19

2022-08-08T09:23

россия

экономика

михаил мишустин

wildberries

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743292146_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_5f83bba133523bfa6955a8892515c05d.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Wildberries до конца августа запустит новый сервис "Цифровой арбитраж" для защиты правообладателей и покупателей от возможного контрафакта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Онлайн-площадка завершает разработку сервиса "Цифровой арбитраж", который защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей - от возможной контрафактной продукции. Запуск сервиса ожидается уже в конце августа 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что сервис позволит правообладателям напрямую взаимодействовать с другими продавцами: создавать официальные обращения при возникновении предположений о нарушении их прав на интеллектуальную собственность и самостоятельно проводить проверку правоустанавливающих документов. При непредоставлении правоустанавливающих документов или же их недостоверности площадка будет скрывать подобные товары с онлайн-витрины, при неоднократных возможна также полная приостановка сотрудничества с этим продавцом."За правообладателем остается право в судебном порядке взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка с недобросовестным продавцом в новом сервисе Wildberries может быть использована в суде в качестве подтверждения обоснованности требований правообладателя", - добавляется в сообщении.Ранее, в пятницу, сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции. При этом оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что эта мера принимается потому, что ранее недобросовестные поставщики могли реализовывать через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения.

https://ria.ru/20220802/hm-1806801987.html

https://realty.ria.ru/20220715/wildberries-1802706799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, михаил мишустин, wildberries