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Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта - РИА Новости, 08.08.2022
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Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта
Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта - РИА Новости, 08.08.2022
Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта
Wildberries до конца августа запустит новый сервис "Цифровой арбитраж" для защиты правообладателей и покупателей от возможного контрафакта, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:19
2022-08-08T09:23
россия
экономика
михаил мишустин
wildberries
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Wildberries до конца августа запустит новый сервис "Цифровой арбитраж" для защиты правообладателей и покупателей от возможного контрафакта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Онлайн-площадка завершает разработку сервиса "Цифровой арбитраж", который защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей - от возможной контрафактной продукции. Запуск сервиса ожидается уже в конце августа 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что сервис позволит правообладателям напрямую взаимодействовать с другими продавцами: создавать официальные обращения при возникновении предположений о нарушении их прав на интеллектуальную собственность и самостоятельно проводить проверку правоустанавливающих документов. При непредоставлении правоустанавливающих документов или же их недостоверности площадка будет скрывать подобные товары с онлайн-витрины, при неоднократных возможна также полная приостановка сотрудничества с этим продавцом."За правообладателем остается право в судебном порядке взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка с недобросовестным продавцом в новом сервисе Wildberries может быть использована в суде в качестве подтверждения обоснованности требований правообладателя", - добавляется в сообщении.Ранее, в пятницу, сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции. При этом оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что эта мера принимается потому, что ранее недобросовестные поставщики могли реализовывать через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения.
https://ria.ru/20220802/hm-1806801987.html
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россия, экономика, михаил мишустин, wildberries
09:19 08.08.2022 (обновлено: 09:23 08.08.2022)
 
Wildberries запустит сервис для защиты от контрафакта

Wildberries в августе запустит сервис для защиты продавцов и покупателей от контрафакта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пункт выдачи Wildberries в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Wildberries до конца августа запустит новый сервис "Цифровой арбитраж" для защиты правообладателей и покупателей от возможного контрафакта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Онлайн-площадка завершает разработку сервиса "Цифровой арбитраж", который защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей - от возможной контрафактной продукции. Запуск сервиса ожидается уже в конце августа 2022 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сервис позволит правообладателям напрямую взаимодействовать с другими продавцами: создавать официальные обращения при возникновении предположений о нарушении их прав на интеллектуальную собственность и самостоятельно проводить проверку правоустанавливающих документов. При непредоставлении правоустанавливающих документов или же их недостоверности площадка будет скрывать подобные товары с онлайн-витрины, при неоднократных возможна также полная приостановка сотрудничества с этим продавцом.
"За правообладателем остается право в судебном порядке взыскать с продавца компенсацию за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Переписка с недобросовестным продавцом в новом сервисе Wildberries может быть использована в суде в качестве подтверждения обоснованности требований правообладателя", - добавляется в сообщении.
Ранее, в пятницу, сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции. При этом оператор системы "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что эта мера принимается потому, что ранее недобросовестные поставщики могли реализовывать через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения.
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РоссияЭкономикаМихаил МишустинWildberries
 
 
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