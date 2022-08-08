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В Словакии собрали 350 тысяч подписей за референдум о внеочередных выборах

В Словакии собрали 350 тысяч подписей за референдум о внеочередных выборах - РИА Новости, 08.08.2022

В Словакии собрали 350 тысяч подписей за референдум о внеочередных выборах

Лидер оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо заявил в понедельник на пресс-конференции о том, что его партия собрала 350 тысяч... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:19

2022-08-08T17:19

2022-08-08T17:19

в мире

словакия

кошице

зузана чапутова

игорь матович

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ПРАГА, 8 авг – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо заявил в понедельник на пресс-конференции о том, что его партия собрала 350 тысяч подписей граждан, необходимые для проведения референдума о внеочередных выборах в стране."Мы собрали необходимые для проведения референдума 350 тысяч подписей. К 15 августа все они будут сосредоточены у нас в штаб-квартире, задокументированы и затем переданы президенту республики", - сказал Фицо, который ранее в общей сложности более 10 лет занимал пост главы правительства.Кроме того, Фицо проинформировал журналистов о том, что 1 сентября его партия планирует провести во втором по величине городе страны, Кошице (на востоке республики), "огромную общенациональную протестную акцию".Первый вопрос планируемого оппозицией референдума звучит так: "Согласны ли вы с тем, что правительство Словакии должно безотлагательно уйти в отставку?".Второй вопрос: "Согласны ли вы с тем, что досрочное прекращение полномочий Национального совета (парламента) Словакии может быть достигнуто референдумом или решением Национального совета Словакии путем внесения изменений в конституцию?".Президент республики Зузана Чапутова ранее уже заявила о том, что прежде, чем решить вопрос о проведении референдума, она обратится с соответствующим запросом в Конституционный суд Словакии. По ее мнению, в предлагаемых вопросах содержится определенное несоответствие с некоторыми положениями конституции. Если КС подтвердит это, то она объявит референдум лишь о возможности сокращения срока деятельности нынешнего состава парламента.О своей политической поддержке данного референдума заявили также лидеры других оппозиционных партий - "Голос – социальная демократия", Словацкая национальная партия и партия "Республика", которые не входят в состав парламента.Последние парламентские выборы в Словакии, состоявшиеся 29 февраля 2020 года, выиграла право-либеральная партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), набравшая 25% голосов избирателей. Вместе с тремя другими партиями подобной политической направленности ОЛНЛ составила правящую коалицию и правительство, которое возглавил лидер ОЛНЛ Игорь Матович. Спустя год в результате скандала Матович был вынужден покинуть свой пост и возглавил минфин. После очередной серии связанных с Матовичем скандалов вице-премьер и лидер партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил в июле этого года о намерении партии выйти из состава правящей коалиции, что может привести к тому, что коалиция лишится большинства в составе парламента.

https://ria.ru/20220718/aes-1803338308.html

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словакия

кошице

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, словакия, кошице, зузана чапутова, игорь матович