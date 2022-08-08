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Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым

Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым - РИА Новости, 08.08.2022

Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, вечером не исключен международный телефонный разговор,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:34

2022-08-08T12:34

2022-08-08T12:34

россия

политика

белгородская область

владимир путин

дмитрий песков

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, вечером не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В Кремле в середине дня он примет губернатора Белгородской области. Область, которая часто на слуху по понятным причинам. Но главное - вопрос социально-экономического развития, как это обычно бывает на беседах президента с главами регионов", - сказал Песков журналистам.Другие встречи у президента, добавил он, носят служебный характер."Вечером мы также не исключаем международного телефонного разговора. Мы будем вас информировать, если он состоится", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

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белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, белгородская область, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав гладков