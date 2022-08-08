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Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым
Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым - РИА Новости, 08.08.2022
Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, вечером не исключен международный телефонный разговор,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
россия
политика
белгородская область
владимир путин
дмитрий песков
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, вечером не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В Кремле в середине дня он примет губернатора Белгородской области. Область, которая часто на слуху по понятным причинам. Но главное - вопрос социально-экономического развития, как это обычно бывает на беседах президента с главами регионов", - сказал Песков журналистам.Другие встречи у президента, добавил он, носят служебный характер."Вечером мы также не исключаем международного телефонного разговора. Мы будем вас информировать, если он состоится", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, белгородская область, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав гладков
Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым
Песков сообщил, что Путин в понедельник встретится с белгородским губернатором Гладковым