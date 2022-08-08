https://ria.ru/20220808/vs-1808022929.html

ВС России поразили пять украинских пунктов управления

ВС России поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 08.08.2022

ВС России поразили пять украинских пунктов управления

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:19

2022-08-08T13:19

2022-08-08T13:22

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

в мире

донецкая народная республика

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в ДНР и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живая сила и техника в 117 районах спецоперации, сообщили в понедельник в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в районе населенного пункта ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117-и районах", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, херсонская область , украина, вооруженные силы украины