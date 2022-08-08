https://ria.ru/20220808/vs-1808022929.html
ВС России поразили пять украинских пунктов управления
ВС России поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 08.08.2022
ВС России поразили пять украинских пунктов управления
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:19
2022-08-08T13:19
2022-08-08T13:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в ДНР и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живая сила и техника в 117 районах спецоперации, сообщили в понедельник в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в районе населенного пункта ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117-и районах", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
13:19 08.08.2022 (обновлено: 13:22 08.08.2022)
ВС России поразили пять украинских пунктов управления
Минобороны: артиллерия поразила пять пунктов управления ВСУ и живую силу в 117 районах