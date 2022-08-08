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ВС России поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/vs-1808022929.html
ВС России поразили пять украинских пунктов управления
ВС России поразили пять украинских пунктов управления - РИА Новости, 08.08.2022
ВС России поразили пять украинских пунктов управления
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:19
2022-08-08T13:22
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в ДНР и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живая сила и техника в 117 районах спецоперации, сообщили в понедельник в Минобороны России."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в районе населенного пункта ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117-и районах", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
херсонская область
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безопасность, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, херсонская область , украина, вооруженные силы украины
13:19 08.08.2022 (обновлено: 13:22 08.08.2022)
 
ВС России поразили пять украинских пунктов управления

Минобороны: артиллерия поразила пять пунктов управления ВСУ и живую силу в 117 районах

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в ДНР и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Белой Криницы Херсонской области, а также живая сила и техника в 117 районах спецоперации, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ "Соледар" в районе населенного пункта ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117-и районах", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВ миреДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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