https://ria.ru/20220808/vosstanovlenie-1808151542.html

Петербург восстановит в Мариуполе 29 объектов

Петербург восстановит в Мариуполе 29 объектов - РИА Новости, 08.08.2022

Петербург восстановит в Мариуполе 29 объектов

Санкт-Петербург восстановит в Мариуполе 29 объектов, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:13

2022-08-08T19:13

2022-08-08T19:13

общество

мариуполь

санкт-петербург

азовское море

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург восстановит в Мариуполе 29 объектов, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов."Мы вышли на новый уровень взаимодействия с нашим городом-побратимом Мариуполем. Провели совместное заседание правительства Петербурга и администрации Мариуполя. Обсудили в режиме видеомоста, как идет восстановление, что сделано на первом этапе, какие задачи предстоит решить до начала нового учебного года, какие - до наступления зимы. Петербург в ближайшее время восстановит в Мариуполе 29 объектов", – сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".По его словам, в настоящее время на разборке завалов и реконструкции разрушенных зданий работают 100 единиц петербургской строительной техники.Беглов также напомнил, что Петербург передаст Мариуполю 100 автобусов. "34 из них уже прибыли на место и перевозят людей. Весной следующего года петербургские специалисты планируют возобновить там и трамвайное движение", - сказал губернатор.Он также отметил, что Петербург продолжает собирать и отправлять на берег Азовского моря гуманитарную помощь, готовит особые подарки для будущих первоклассников."Десятого сентября мы намерены вместе с городом-побратимом достойно отметить памятную для Мариуполя дату - 79 лет освобождения от фашистских захватчиков", – рассказал губернатор.Беглов также сообщил, что на этой неделе в лагере "Дружных" начинает работу четвертая смена для школьников из Мариуполя. "Приедут ребята 13-15 лет. Город подготовил для них не менее увлекательную программу, чем для трех предыдущих смен. Во время видеомоста коллеги из Мариуполя попросили нас продолжить практику таких поездок. Организовать их на осенних и зимних каникулах. Мы поддержали это предложение", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20220807/metro-1807871906.html

https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807464333.html

мариуполь

санкт-петербург

азовское море

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общество, мариуполь, санкт-петербург, азовское море, александр беглов