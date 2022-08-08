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В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров
В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров - РИА Новости, 08.08.2022
В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров
В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T02:15
2022-08-08T02:15
2022-08-08T02:15
авто
общество
россия
кражи
антон шапарин
национальный автомобильный союз
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие элементы машин привлекают особое внимание злоумышленников.Похитителей в первую очередь интересуют востребованные детали, которые можно быстро снять, уточнил автомобильный эксперт."Воры чаще всего снимают у машин зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы. Для воров это легкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. Еще очень популярная история — это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы, это происходит массово", — сказал Шапарин.Также, продолжил он, есть случаи, когда похитители снимают руль автомобиля, предварительно разбив стекло.Пытаться как-то дополнительно закрепить элементы, способные заинтересовать злоумышленников, бесполезно, уверен эксперт."Если воры что-то не смогут открутить, то они это сломают и потери все равно будут. Поэтому лучше хранить машину на охраняемом паркинге или, если это невозможно, ставить автомобиль под камеру наблюдения возле дома", — заключил Шапарин.
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авто, общество, россия, кражи, антон шапарин, национальный автомобильный союз
В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров
Вице-президент НАС Шапарин заявил об интересе деталей припаркованных авто для воров
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он рассказал
, какие элементы машин привлекают особое внимание злоумышленников.
"Дефицит автомобильных запчастей создает благоприятную среду для появления большего, чем сейчас, количества воров, которые снимают элементы машин. Тем более что благодаря онлайн-агрегаторам объявлений у них появилась возможность "быстро и непринужденно" продать любую запчасть", — пояснил Шапарин.
Похитителей в первую очередь интересуют востребованные детали, которые можно быстро снять, уточнил автомобильный эксперт.
"Воры чаще всего снимают у машин зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы. Для воров это легкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. Еще очень популярная история — это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы, это происходит массово", — сказал Шапарин
.
Также, продолжил он, есть случаи, когда похитители снимают руль автомобиля, предварительно разбив стекло.
Пытаться как-то дополнительно закрепить элементы, способные заинтересовать злоумышленников, бесполезно, уверен эксперт.
"Если воры что-то не смогут открутить, то они это сломают и потери все равно будут. Поэтому лучше хранить машину на охраняемом паркинге или, если это невозможно, ставить автомобиль под камеру наблюдения возле дома", — заключил Шапарин.