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В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров - РИА Новости, 08.08.2022
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В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров
В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров - РИА Новости, 08.08.2022
В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров
В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T02:15
2022-08-08T02:15
авто
общество
россия
кражи
антон шапарин
национальный автомобильный союз
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие элементы машин привлекают особое внимание злоумышленников.Похитителей в первую очередь интересуют востребованные детали, которые можно быстро снять, уточнил автомобильный эксперт."Воры чаще всего снимают у машин зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы. Для воров это легкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. Еще очень популярная история — это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы, это происходит массово", — сказал Шапарин.Также, продолжил он, есть случаи, когда похитители снимают руль автомобиля, предварительно разбив стекло.Пытаться как-то дополнительно закрепить элементы, способные заинтересовать злоумышленников, бесполезно, уверен эксперт."Если воры что-то не смогут открутить, то они это сломают и потери все равно будут. Поэтому лучше хранить машину на охраняемом паркинге или, если это невозможно, ставить автомобиль под камеру наблюдения возле дома", — заключил Шапарин.
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авто, общество, россия, кражи, антон шапарин, национальный автомобильный союз
02:15 08.08.2022
 
В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров

Вице-президент НАС Шапарин заявил об интересе деталей припаркованных авто для воров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке
Автомобили на парковке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие элементы машин привлекают особое внимание злоумышленников.
"Дефицит автомобильных запчастей создает благоприятную среду для появления большего, чем сейчас, количества воров, которые снимают элементы машин. Тем более что благодаря онлайн-агрегаторам объявлений у них появилась возможность "быстро и непринужденно" продать любую запчасть", — пояснил Шапарин.
Похитителей в первую очередь интересуют востребованные детали, которые можно быстро снять, уточнил автомобильный эксперт.
"Воры чаще всего снимают у машин зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы. Для воров это легкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. Еще очень популярная история — это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы, это происходит массово", — сказал Шапарин.
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Также, продолжил он, есть случаи, когда похитители снимают руль автомобиля, предварительно разбив стекло.
Пытаться как-то дополнительно закрепить элементы, способные заинтересовать злоумышленников, бесполезно, уверен эксперт.
"Если воры что-то не смогут открутить, то они это сломают и потери все равно будут. Поэтому лучше хранить машину на охраняемом паркинге или, если это невозможно, ставить автомобиль под камеру наблюдения возле дома", — заключил Шапарин.
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АвтоОбществоРоссияКражиАнтон ШапаринНациональный автомобильный союз
 
 
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