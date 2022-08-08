https://ria.ru/20220808/vory-1807796681.html

В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров

В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров - РИА Новости, 08.08.2022

В Национальном автомобильном союзе рассказали, что интересует воров

В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T02:15

2022-08-08T02:15

2022-08-08T02:15

авто

общество

россия

кражи

антон шапарин

национальный автомобильный союз

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В России могут начать чаще воровать детали припаркованных автомобилей, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие элементы машин привлекают особое внимание злоумышленников.Похитителей в первую очередь интересуют востребованные детали, которые можно быстро снять, уточнил автомобильный эксперт."Воры чаще всего снимают у машин зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы. Для воров это легкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. Еще очень популярная история — это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы, это происходит массово", — сказал Шапарин.Также, продолжил он, есть случаи, когда похитители снимают руль автомобиля, предварительно разбив стекло.Пытаться как-то дополнительно закрепить элементы, способные заинтересовать злоумышленников, бесполезно, уверен эксперт."Если воры что-то не смогут открутить, то они это сломают и потери все равно будут. Поэтому лучше хранить машину на охраняемом паркинге или, если это невозможно, ставить автомобиль под камеру наблюдения возле дома", — заключил Шапарин.

https://ria.ru/20220804/prava-1807119559.html

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авто, общество, россия, кражи, антон шапарин, национальный автомобильный союз