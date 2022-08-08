https://ria.ru/20220808/volontery-1807957154.html

Путин пообещал поддерживать перспективные инициативы волонтеров-медиков

Путин пообещал поддерживать перспективные инициативы волонтеров-медиков - РИА Новости, 08.08.2022

Путин пообещал поддерживать перспективные инициативы волонтеров-медиков

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтёров-медиков, подчеркнув, что все их перспективные инициативы получат... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:42

2022-08-08T10:42

2022-08-08T10:56

общество

здоровье - общество

владимир путин

михаил мурашко

ксения разуваева

артем метелев (депутат)

российский красный крест

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтёров-медиков, подчеркнув, что все их перспективные инициативы получат поддержку, благодарность волонтерам-медикам также выразила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.Президент подчеркнул, что сегодня на форуме в Москве собралась сплочённая общими целями и задачами команда – школьники, студенты, работники здравоохранения, представители других профессий."Отрадно, что своей высокой благородной миссией движение волонтёров-медиков привлекает новых сторонников, укрепляет свой созидательный, гуманистический потенциал. Ваши неравнодушие и чуткость, внимание к тем, кто нуждается в заботе и помощи, значимый вклад в дело медицинского просвещения, популяризацию ценностей здорового, активного образа жизни заслуживают самого искреннего признания", - добавляется в сообщении. На форуме приветствие зачитала глава Росмолодежи. "Волонтеры-медики везде там, где нужна помощь, поэтому хочется сказать вам огромное спасибо, пожелать вам успехов", — сказала Разуваева.Всероссийский форум волонтеров-медиков проходит 7-10 августа. Участие принимают министр здравоохранения России Михаил Мурашко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, председатель всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" Мария Якунчикова и другие.

https://ria.ru/20220518/vrachi-1789168204.html

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756633390.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, ксения разуваева, артем метелев (депутат), российский красный крест