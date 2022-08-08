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ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях
ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях - РИА Новости, 08.08.2022
ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях
Авиация РФ в Херсонской и Николаевской областях уничтожила до 100 украинских военных, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:18
2022-08-08T13:18
2022-08-08T16:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Авиация РФ в Херсонской и Николаевской областях уничтожила до 100 украинских военных, сообщили в Минобороны России."В районах населенных пунктов Белогоровка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.Кроме того, в результате удара ВКС России в районе Новоплатовки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808022473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:18 08.08.2022 (обновлено: 16:59 08.08.2022)
ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях
ВКС уничтожили до ста украинских националистов в Херсонской и Николаевской областях