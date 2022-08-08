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ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/vks-1808022365.html
ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях
ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях - РИА Новости, 08.08.2022
ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях
Авиация РФ в Херсонской и Николаевской областях уничтожила до 100 украинских военных, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:18
2022-08-08T16:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
военно-транспортная авиация вкс рф
россия
николаевская область
херсонская область
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Авиация РФ в Херсонской и Николаевской областях уничтожила до 100 украинских военных, сообщили в Минобороны России."В районах населенных пунктов Белогоровка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.Кроме того, в результате удара ВКС России в районе Новоплатовки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты.
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808022473.html
россия
николаевская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация вкс рф, россия, николаевская область, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
13:18 08.08.2022 (обновлено: 16:59 08.08.2022)
 
ВКС уничтожили до ста националистов в Херсонской и Николаевской областях

ВКС уничтожили до ста украинских националистов в Херсонской и Николаевской областях

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Авиация РФ в Херсонской и Николаевской областях уничтожила до 100 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Белогоровка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
Кроме того, в результате удара ВКС России в районе Новоплатовки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
13:18Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВоенно-транспортная авиация ВКС РФРоссияНиколаевская областьХерсонская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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