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Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею
Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею - РИА Новости, 09.08.2022
Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею
Представитель постпредства США на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН заявил РИА Новости, что США в рамках... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-08T23:16
2022-08-08T23:16
2022-08-09T09:24
в мире
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ООН, 8 авг — РИА Новости. Представитель постпредства США на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН заявил РИА Новости, что США в рамках соглашения должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относятся к своим обязательствам.Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН в сентябре."Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН", — подчеркнул собеседник агентства.В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.По соглашению между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, сша, россия, оон, генеральная ассамблея оон
23:16 08.08.2022 (обновлено: 09:24 09.08.2022)
Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею
Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи
ООН, 8 авг — РИА Новости. Представитель постпредства США на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН заявил РИА Новости, что США в рамках соглашения должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относятся к своим обязательствам.
Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина
, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН
в сентябре.
"Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США", — отметил представитель постпредства США в ООН. Он указал, что как принимающая сторона "Соединенные Штаты <…> обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств — членов ООН".
"Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН", — подчеркнул собеседник агентства.
В конце февраля США
ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.
По соглашению между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.