https://ria.ru/20220808/viza-1808188193.html

Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею

Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею - РИА Новости, 09.08.2022

Миссия США в ООН ответила на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею

Представитель постпредства США на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН заявил РИА Новости, что США в рамках... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-08T23:16

2022-08-08T23:16

2022-08-09T09:24

в мире

владимир путин

сша

россия

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 8 авг — РИА Новости. Представитель постпредства США на вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН заявил РИА Новости, что США в рамках соглашения должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относятся к своим обязательствам.Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН в сентябре."Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН", — подчеркнул собеседник агентства.В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.По соглашению между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.

https://ria.ru/20220808/blinken-1807934318.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, сша, россия, оон, генеральная ассамблея оон