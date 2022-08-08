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Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус - РИА Новости, 08.08.2022

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус

Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило китайское издание "Пэнпай". РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:56

2022-08-08T10:56

2022-08-08T12:06

наука

китай

сингапур

шаньдун

вирус нипах

открытия - риа наука

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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило китайское издание "Пэнпай".Исследование проводили китайские и сингапурские ученые, опубликовавшие статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). В ней говорилось, что новый генипавирус получил название "Ланъя".Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. По словам ученых, "Ланъя" похож на вирус "Нипах", но до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными."Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", — приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.Определить, передается ли "Ланъя" от человека к человеку, пока не удалось. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.

https://ria.ru/20210627/nipakh-1738780978.html

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шаньдун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, китай, сингапур, шаньдун, вирус нипах, открытия - риа наука