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Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус - РИА Новости, 08.08.2022
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус
Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило китайское издание "Пэнпай". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:56
2022-08-08T10:56
2022-08-08T12:06
наука
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сингапур
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вирус нипах
открытия - риа наука
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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило китайское издание "Пэнпай".Исследование проводили китайские и сингапурские ученые, опубликовавшие статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). В ней говорилось, что новый генипавирус получил название "Ланъя".Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. По словам ученых, "Ланъя" похож на вирус "Нипах", но до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными."Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", — приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.Определить, передается ли "Ланъя" от человека к человеку, пока не удалось. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.
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РИА Новости
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наука, китай, сингапур, шаньдун, вирус нипах, открытия - риа наука
10:56 08.08.2022 (обновлено: 12:06 08.08.2022)
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус
"Пэнпай": ученые из КНР и Сингапура выявили новый генипавирус "Ланъя" у 35 человек
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости.
Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило
китайское издание "Пэнпай".
Исследование проводили китайские и сингапурские ученые, опубликовавшие статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). В ней говорилось, что новый генипавирус получил название "Ланъя".
"Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя" (Langya henipavirus, LayV), были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", — пишет "Пэнпай".
Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. По словам ученых, "Ланъя" похож на вирус "Нипах", но до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными.
"Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", — приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура
Ван Линьфа.
Определить, передается ли "Ланъя" от человека к человеку, пока не удалось. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.