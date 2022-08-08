Рейтинг@Mail.ru
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/virus-1807964086.html
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус - РИА Новости, 08.08.2022
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус
Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило китайское издание "Пэнпай". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:56
2022-08-08T12:06
наука
китай
сингапур
шаньдун
вирус нипах
открытия - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_ac766926b933caf265e38ac0fa1fa1c9.jpg
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило китайское издание "Пэнпай".Исследование проводили китайские и сингапурские ученые, опубликовавшие статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). В ней говорилось, что новый генипавирус получил название "Ланъя".Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. По словам ученых, "Ланъя" похож на вирус "Нипах", но до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными."Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", — приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.Определить, передается ли "Ланъя" от человека к человеку, пока не удалось. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.
https://ria.ru/20210627/nipakh-1738780978.html
китай
сингапур
шаньдун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104588/81/1045888181_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_4d3f2a1fbac513686309568c1e2d14b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, китай, сингапур, шаньдун, вирус нипах, открытия - риа наука
10:56 08.08.2022 (обновлено: 12:06 08.08.2022)
 
Ученые из Китая и Сингапура выявили новый генипавирус

"Пэнпай": ученые из КНР и Сингапура выявили новый генипавирус "Ланъя" у 35 человек

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Группа ученых выявила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек, сообщило китайское издание "Пэнпай".
Исследование проводили китайские и сингапурские ученые, опубликовавшие статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). В ней говорилось, что новый генипавирус получил название "Ланъя".

"Тридцать пять пациентов, зараженные вирусом "Ланъя" (Langya henipavirus, LayV), были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань", — пишет "Пэнпай".

Симптомы заражения новым вирусом включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. По словам ученых, "Ланъя" похож на вирус "Нипах", но до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными.
"Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", — приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.
Определить, передается ли "Ланъя" от человека к человеку, пока не удалось. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня 2021, 09:09
В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов
 
НаукаКитайСингапурШаньдунВирус НипахОткрытия - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала