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Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2022
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Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге
Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2022
Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге
Темпы вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время возросли вдвое, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:55
2022-08-08T18:55
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здоровье - общество
санкт-петербург
александр беглов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время возросли вдвое, сообщил губернатор города Александр Беглов."В конце июля вакцину в Петербурге получали от 1 тысячи до 3 тысяч человек за сутки, сейчас темпы выросли почти вдвое. У нас хорошие запасы вакцины – 275 тысяч комплектов препарата "Спутник", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". По его словам, в городских поликлиниках открыт 181 прививочный пункт, развернуто 92 прививочных пункта для детей, работает 4 мобильных прививочных пункта.Беглов призывал жителей пройти ревакцинацию от COVID-19. "Вакцина – единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни. Хочу напомнить, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения защитных масок. Их использование в общественном транспорте и в закрытых помещениях существенно снижает риск заражения", - сказал губернатор.
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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
18:55 08.08.2022
 
Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге

Беглов: темпы вакцинации от COVID-19 в Петербурге с конца июля выросли почти вдвое

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время возросли вдвое, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В конце июля вакцину в Петербурге получали от 1 тысячи до 3 тысяч человек за сутки, сейчас темпы выросли почти вдвое. У нас хорошие запасы вакцины – 275 тысяч комплектов препарата "Спутник", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". По его словам, в городских поликлиниках открыт 181 прививочный пункт, развернуто 92 прививочных пункта для детей, работает 4 мобильных прививочных пункта.
Беглов призывал жителей пройти ревакцинацию от COVID-19. "Вакцина – единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни. Хочу напомнить, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения защитных масок. Их использование в общественном транспорте и в закрытых помещениях существенно снижает риск заражения", - сказал губернатор.
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