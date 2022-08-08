https://ria.ru/20220808/vaktsinatsiya-1808143858.html

Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге

Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 08.08.2022

Беглов сообщил о возросших вдвое темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге

Темпы вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время возросли вдвое, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:55

2022-08-08T18:55

2022-08-08T18:55

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

александр беглов

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коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Темпы вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время возросли вдвое, сообщил губернатор города Александр Беглов."В конце июля вакцину в Петербурге получали от 1 тысячи до 3 тысяч человек за сутки, сейчас темпы выросли почти вдвое. У нас хорошие запасы вакцины – 275 тысяч комплектов препарата "Спутник", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". По его словам, в городских поликлиниках открыт 181 прививочный пункт, развернуто 92 прививочных пункта для детей, работает 4 мобильных прививочных пункта.Беглов призывал жителей пройти ревакцинацию от COVID-19. "Вакцина – единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни. Хочу напомнить, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения защитных масок. Их использование в общественном транспорте и в закрытых помещениях существенно снижает риск заражения", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807387092.html

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Кирилл Волков

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