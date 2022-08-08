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В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам - РИА Новости, 08.08.2022
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам
Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:45
2022-08-08T20:45
2022-08-08T20:49
технологии
происшествия
информационная безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.Ранее в понедельник в Telegram-каналах писали, что в сеть попали данные участников программы лояльности оператора Tele2. Уточнялось, что данные содержат ФИО клиентов, а также номер телефона, адрес электронной почты и пол.В пресс-службе уточнили, что ответственность за произошедшее лежит на IT-партнере оператора, который подвергся атаке со стороны хакеров. В Tele2 подчеркнули, что факт внутренней утечки полностью исключен, собственные системы оператора надежно защищены."Мы приносим свои извинения абонентам за сложившуюся ситуацию и обещаем усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков", - добавили в пресс-службе оператора.
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технологии, происшествия, информационная безопасность
20:45 08.08.2022 (обновлено: 20:49 08.08.2022)
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам
Tele2: попавшие в Сеть данные абонентов не представляют для них угрозы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах писали, что в сеть попали данные участников программы лояльности оператора Tele2. Уточнялось, что данные содержат ФИО клиентов, а также номер телефона, адрес электронной почты и пол.
"Анализ показывает, что опубликованные сведения не несут материальных рисков для абонентов. Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников. Tele2 проводит служебное расследование", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ответственность за произошедшее лежит на IT-партнере оператора, который подвергся атаке со стороны хакеров. В Tele2 подчеркнули, что факт внутренней утечки полностью исключен, собственные системы оператора надежно защищены.
"Мы приносим свои извинения абонентам за сложившуюся ситуацию и обещаем усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков", - добавили в пресс-службе оператора.