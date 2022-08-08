https://ria.ru/20220808/utechka-1808173804.html

В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам

В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам - РИА Новости, 08.08.2022

В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам

Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:45

2022-08-08T20:45

2022-08-08T20:49

технологии

происшествия

информационная безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.Ранее в понедельник в Telegram-каналах писали, что в сеть попали данные участников программы лояльности оператора Tele2. Уточнялось, что данные содержат ФИО клиентов, а также номер телефона, адрес электронной почты и пол.В пресс-службе уточнили, что ответственность за произошедшее лежит на IT-партнере оператора, который подвергся атаке со стороны хакеров. В Tele2 подчеркнули, что факт внутренней утечки полностью исключен, собственные системы оператора надежно защищены."Мы приносим свои извинения абонентам за сложившуюся ситуацию и обещаем усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков", - добавили в пресс-службе оператора.

https://ria.ru/20220803/shtraf-1806943262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, происшествия, информационная безопасность