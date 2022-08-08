Рейтинг@Mail.ru
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/utechka-1808173804.html
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам - РИА Новости, 08.08.2022
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам
Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:45
2022-08-08T20:49
технологии
происшествия
информационная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140122_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_897e7e3660bcccccd567967e4d005813.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.Ранее в понедельник в Telegram-каналах писали, что в сеть попали данные участников программы лояльности оператора Tele2. Уточнялось, что данные содержат ФИО клиентов, а также номер телефона, адрес электронной почты и пол.В пресс-службе уточнили, что ответственность за произошедшее лежит на IT-партнере оператора, который подвергся атаке со стороны хакеров. В Tele2 подчеркнули, что факт внутренней утечки полностью исключен, собственные системы оператора надежно защищены."Мы приносим свои извинения абонентам за сложившуюся ситуацию и обещаем усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков", - добавили в пресс-службе оператора.
https://ria.ru/20220803/shtraf-1806943262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564140122_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_881c1733cd9bd382e0e397f0cd3296a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, происшествия, информационная безопасность
20:45 08.08.2022 (обновлено: 20:49 08.08.2022)
 
В Tele2 заявили, что попавшие в Сеть данные не навредят абонентам

Tele2: попавшие в Сеть данные абонентов не представляют для них угрозы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Логотип "TELE2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Утекшая в интернет информация о данных абонентов Tele2 не представляет угрозы для клиентов, проводится служебное расследование, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
Ранее в понедельник в Telegram-каналах писали, что в сеть попали данные участников программы лояльности оператора Tele2. Уточнялось, что данные содержат ФИО клиентов, а также номер телефона, адрес электронной почты и пол.
"Анализ показывает, что опубликованные сведения не несут материальных рисков для абонентов. Большая часть этих данных не представляет угрозы пользователям, по сути это перекомпиляция сведений, которые доступны онлайн из других источников. Tele2 проводит служебное расследование", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ответственность за произошедшее лежит на IT-партнере оператора, который подвергся атаке со стороны хакеров. В Tele2 подчеркнули, что факт внутренней утечки полностью исключен, собственные системы оператора надежно защищены.
"Мы приносим свои извинения абонентам за сложившуюся ситуацию и обещаем усилить контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков", - добавили в пресс-службе оператора.
Сумка курьера сервиса доставки Яндекс.Еда на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:32
Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов
 
ТехнологииПроисшествияИнформационная безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала