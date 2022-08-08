https://ria.ru/20220808/ustupki-1807918062.html

Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России

Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России - РИА Новости, 08.08.2022

Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России

Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T02:22

2022-08-08T02:22

2022-08-08T10:53

в мире

владимир путин

украина

россия

киев

евросоюз

жозеп боррель

натали точчи

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.По ее мнению, причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева станет возможное завершение активной фазы боевых действий.Экс-советник Борреля считает этот сценарий более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220730/podderzhka-1806012749.html

украина

россия

киев

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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, евросоюз, жозеп боррель, натали точчи