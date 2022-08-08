02:22 08.08.2022 (обновлено: 10:53 08.08.2022)
Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России
Экс-советник Борреля Точчи допустила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России
© AP Photo / Virginia MayoЛюди с символикой Украины во время акции у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди с символикой Украины во время акции у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.
По ее мнению, причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева станет возможное завершение активной фазы боевых действий.
"На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", — отметила Точчи.
Экс-советник Борреля считает этот сценарий более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.