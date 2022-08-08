21:53 08.08.2022 (обновлено: 23:48 08.08.2022)
За два дня порты Украины покинули шесть судов с продовольствием
Минобороны России сообщило о выходе за два дня шести иностранных судов из портов Украины
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Шесть иностранных судов с продовольствием покинули украинские порты 7 и 8 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 7 августа осуществлен выход сухогруза "Рива Винд" (Маршалловы Острова, груз — кукуруза) из порта Одесса, танкера "Мустафа Некати" (Турция, груз — подсолнечное масло), сухогрузов "Стар Хелен" (Маршалловы Острова, груз — мука) и "Глори" (Маршалловы Острова, груз — кукуруза) из порта Черноморск", — уточнил генерал.
Кроме того, в понедельник сухогруз "Аризона" (Либерия) с кукурузой вышел из порта Черноморск, а сухогруз "Сакура" (Либерия) с соей покинул порт Южный, добавил Мизинцев.
При этом в шести украинских портах, а именно в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном, до сих пор остается заблокированным 61 иностранное судно из 14 стран.
Он подчеркнул, что Россия неукоснительно выполняет все договоренности для обеспечения вывоза зерна, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов.
Ранее в понедельник Министерство инфраструктуры Украины информировало, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в инициативе по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали "торговую сделку". Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция проходит при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
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