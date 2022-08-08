https://ria.ru/20220808/ukraina-1808180697.html

За два дня порты Украины покинули шесть судов с продовольствием

За два дня порты Украины покинули шесть судов с продовольствием - РИА Новости, 08.08.2022

За два дня порты Украины покинули шесть судов с продовольствием

Шесть иностранных судов с продовольствием покинули украинские порты 7 и 8 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:53

2022-08-08T21:53

2022-08-08T23:48

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Шесть иностранных судов с продовольствием покинули украинские порты 7 и 8 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 7 августа осуществлен выход сухогруза "Рива Винд" (Маршалловы Острова, груз — кукуруза) из порта Одесса, танкера "Мустафа Некати" (Турция, груз — подсолнечное масло), сухогрузов "Стар Хелен" (Маршалловы Острова, груз — мука) и "Глори" (Маршалловы Острова, груз — кукуруза) из порта Черноморск", — уточнил генерал.Кроме того, в понедельник сухогруз "Аризона" (Либерия) с кукурузой вышел из порта Черноморск, а сухогруз "Сакура" (Либерия) с соей покинул порт Южный, добавил Мизинцев.При этом в шести украинских портах, а именно в Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном, до сих пор остается заблокированным 61 иностранное судно из 14 стран.Он подчеркнул, что Россия неукоснительно выполняет все договоренности для обеспечения вывоза зерна, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов.Ранее в понедельник Министерство инфраструктуры Украины информировало, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в инициативе по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали "торговую сделку". Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция проходит при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

https://ria.ru/20220808/zerno-1808178297.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808116871.html

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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