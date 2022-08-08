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В Херсонской области заявили, что Украина утратила право вести переговоры

В Херсонской области заявили, что Украина утратила право вести переговоры - РИА Новости, 08.08.2022

В Херсонской области заявили, что Украина утратила право вести переговоры

Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским утратили право вести какие-либо переговоры, за них давно уже все решают западные кураторы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:01

2022-08-08T20:01

2022-08-08T20:01

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

россия

владимир зеленский

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским утратили право вести какие-либо переговоры, за них давно уже все решают западные кураторы, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и "свободным миром"."Зеленский уже давно закрыл возможность проведения любых переговоров. То, что происходило с украинской стороны, были даже не переговоры. Украина как государство не имеет возможности вести переговоры. Зеленский выполняет приказы коллективного Запада и не имеет права принимать какие-либо решения от имени украинского народа, который не хочет продолжения военных действий", - сказал Стремоусов.По его словам, Украина сегодня превратилась в американскую корпорацию и западную собственность."Запад продолжает воспринимать Украину как собственную территорию. Они считают, что это их территория, а Зеленский – просто говорящая голова. Поэтому это не Зеленский говорит о переговорах, это позиция Запада. Зеленский никаких решений не принимает и ничего от себя не имеет права говорить", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, херсонская область , россия, владимир зеленский, в мире