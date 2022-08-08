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TAC: американцы скоро забудут об Украине - РИА Новости, 08.08.2022
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TAC: американцы скоро забудут об Украине
TAC: американцы скоро забудут об Украине - РИА Новости, 08.08.2022
TAC: американцы скоро забудут об Украине
Поддержка Украины стала для американцев всего-навсего модным трендом, на замену которому очень скоро придет новый, написал для журнала The American Conservative РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:42
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украина
сша
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Поддержка Украины стала для американцев всего-навсего модным трендом, на замену которому очень скоро придет новый, написал для журнала The American Conservative профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер."Covid-19 еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. По всей вероятности, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт завершится", — говорится в материале.По мнению автора, в американском обществе последних лет наблюдается тенденция, когда одна "актуальная повестка" затмевает все остальные и превращается на короткое время в главную и единственную проблему."В какой-то степени — это угроза для нации. "Актуальная повестка" искусственно возвышает одну проблему над всеми остальными, что как бы оправдывает бездействие по другим вопросам, которые на самом деле могут быть куда более срочными", — подчеркнул Эллвангер.При этом популярность "актуальной повестки" вовсе не означает, что американцам действительно есть дело до Украины, отметил эксперт."В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?" — предложил профессор.Эллвангер уверен, что украинский кризис для многих американцев стал важнее проблемы безопасности на американо-мексиканской границе. Ведь пока на повестке дня первое, второе можно игнорировать.
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украина, сша, в мире
18:42 08.08.2022 (обновлено: 22:00 08.08.2022)
 
TAC: американцы скоро забудут об Украине

TAC: поддержка Украины американцами скоро закончится

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Поддержка Украины стала для американцев всего-навсего модным трендом, на замену которому очень скоро придет новый, написал для журнала The American Conservative профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер.
"Covid-19 еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. По всей вероятности, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт завершится", — говорится в материале.
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По мнению автора, в американском обществе последних лет наблюдается тенденция, когда одна "актуальная повестка" затмевает все остальные и превращается на короткое время в главную и единственную проблему.
"В какой-то степени — это угроза для нации. "Актуальная повестка" искусственно возвышает одну проблему над всеми остальными, что как бы оправдывает бездействие по другим вопросам, которые на самом деле могут быть куда более срочными", — подчеркнул Эллвангер.
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При этом популярность "актуальной повестки" вовсе не означает, что американцам действительно есть дело до Украины, отметил эксперт.
"В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?" — предложил профессор.
Эллвангер уверен, что украинский кризис для многих американцев стал важнее проблемы безопасности на американо-мексиканской границе. Ведь пока на повестке дня первое, второе можно игнорировать.
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