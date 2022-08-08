https://ria.ru/20220808/ukraina-1808136064.html

TAC: американцы скоро забудут об Украине

TAC: американцы скоро забудут об Украине - РИА Новости, 08.08.2022

TAC: американцы скоро забудут об Украине

Поддержка Украины стала для американцев всего-навсего модным трендом, на замену которому очень скоро придет новый, написал для журнала The American Conservative РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:42

2022-08-08T18:42

2022-08-08T22:00

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в мире

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Поддержка Украины стала для американцев всего-навсего модным трендом, на замену которому очень скоро придет новый, написал для журнала The American Conservative профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер."Covid-19 еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. По всей вероятности, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт завершится", — говорится в материале.По мнению автора, в американском обществе последних лет наблюдается тенденция, когда одна "актуальная повестка" затмевает все остальные и превращается на короткое время в главную и единственную проблему."В какой-то степени — это угроза для нации. "Актуальная повестка" искусственно возвышает одну проблему над всеми остальными, что как бы оправдывает бездействие по другим вопросам, которые на самом деле могут быть куда более срочными", — подчеркнул Эллвангер.При этом популярность "актуальной повестки" вовсе не означает, что американцам действительно есть дело до Украины, отметил эксперт."В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?" — предложил профессор.Эллвангер уверен, что украинский кризис для многих американцев стал важнее проблемы безопасности на американо-мексиканской границе. Ведь пока на повестке дня первое, второе можно игнорировать.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808078843.html

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украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, сша, в мире