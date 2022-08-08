https://ria.ru/20220808/ukraina-1808116871.html

Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно

Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно - РИА Новости, 08.08.2022

Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно

Украинские фермеры будут сеять зерно в зависимости от того, сколько будет стоить логистика, многие намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:29

2022-08-08T17:29

2022-08-08T17:29

экономика

украина

австралия

южная америка

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские фермеры будут сеять зерно в зависимости от того, сколько будет стоить логистика, многие намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев."Чтобы вывести все зерно, как было запланировано (до 24 февраля – ред.), необходимо примерно 527 судов. Обычный темп экспорта до войны составил примерно 200 тысяч (тонн - ред.) в сутки. Поэтому сейчас есть очень небольшие достижения. Если запланировать экспорт альтернативным путем, который достигает 200 долларов за тонну, фермерам невыгодно выращивать", - приводит слова Горбачева сайт "24tv.ua".По его словам, большинство фермеров, с которыми он общается, намерены сокращать свои посевные площади, потому как экспортировать через море гораздо лучше и выгоднее.В министерстве инфраструктуры Украины в понедельник сообщили, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения. В пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, австралия, южная америка