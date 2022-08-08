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Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно - РИА Новости, 08.08.2022
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Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно
Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно - РИА Новости, 08.08.2022
Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно
Украинские фермеры будут сеять зерно в зависимости от того, сколько будет стоить логистика, многие намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:29
2022-08-08T17:29
экономика
украина
австралия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские фермеры будут сеять зерно в зависимости от того, сколько будет стоить логистика, многие намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев."Чтобы вывести все зерно, как было запланировано (до 24 февраля – ред.), необходимо примерно 527 судов. Обычный темп экспорта до войны составил примерно 200 тысяч (тонн - ред.) в сутки. Поэтому сейчас есть очень небольшие достижения. Если запланировать экспорт альтернативным путем, который достигает 200 долларов за тонну, фермерам невыгодно выращивать", - приводит слова Горбачева сайт "24tv.ua".По его словам, большинство фермеров, с которыми он общается, намерены сокращать свои посевные площади, потому как экспортировать через море гораздо лучше и выгоднее.В министерстве инфраструктуры Украины в понедельник сообщили, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения. В пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.
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экономика, украина, австралия, южная америка
17:29 08.08.2022
 
Украинским фермерам стало невыгодно выращивать зерно

Глава зерновой ассоциации Украины Горбачев: фермерам стало невыгодно выращивать зерно

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в украинским зерном в Турции
Судно Polarnet в украинским зерном в Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в украинским зерном в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские фермеры будут сеять зерно в зависимости от того, сколько будет стоить логистика, многие намерены сокращать объемы посевных из-за высокой стоимости, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.
"Чтобы вывести все зерно, как было запланировано (до 24 февраля – ред.), необходимо примерно 527 судов. Обычный темп экспорта до войны составил примерно 200 тысяч (тонн - ред.) в сутки. Поэтому сейчас есть очень небольшие достижения. Если запланировать экспорт альтернативным путем, который достигает 200 долларов за тонну, фермерам невыгодно выращивать", - приводит слова Горбачева сайт "24tv.ua".
По его словам, большинство фермеров, с которыми он общается, намерены сокращать свои посевные площади, потому как экспортировать через море гораздо лучше и выгоднее.
"Они будут готовы платить больше. Однако если брать зерно, например, из Австралии, из Южной Америки и доставлять в те же африканские страны, то это будет дешевле, чем мы с вами будем доставлять альтернативными путями", - добавил он.
В министерстве инфраструктуры Украины в понедельник сообщили, что судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения. В пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.
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