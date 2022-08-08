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В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/ukraina-1808102739.html
В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине
В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 08.08.2022
В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине
На оказание гуманитарного содействия Украине ООН требуется 4,3 миллиарда долларов, сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:46
2022-08-08T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
оон
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ООН, 8 авг – РИА Новости. На оказание гуманитарного содействия Украине ООН требуется 4,3 миллиарда долларов, сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).В нем отмечается, что в результате интенсивных боевых действий с 24 февраля по меньшей мере 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите - это примерно на 2 миллиона человек больше, чем было в апреле.Координатор гуманитарной помощи в Украине Дениз Браун призвала международное сообщество продолжать поддерживать операции по спасению жизней на Украине, отмечает УКГВ."Призыв прозвучал на фоне того, как ООН и гуманитарные организации в стране пересмотрели Экстренный призыв к реагированию на ухудшающуюся ситуацию. Запрос в смысле финансов увеличился с 2,25 млрд долларов США до 4,3 млрд долларов США, чтобы гарантировать, что гуманитарные работники в стране имеют финансирование и ресурсы, необходимые для продолжения оказания жизненно важной помощи и услуг по защите людей по всей Украине до декабря 2022 года", - отмечает УКГВ.
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в мире, украина, сша, оон
16:46 08.08.2022
 
В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине

В УКГВ ООН заявили, что на оказание помощи Украине потребуется 4,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг – РИА Новости. На оказание гуманитарного содействия Украине ООН требуется 4,3 миллиарда долларов, сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
В нем отмечается, что в результате интенсивных боевых действий с 24 февраля по меньшей мере 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите - это примерно на 2 миллиона человек больше, чем было в апреле.
Координатор гуманитарной помощи в Украине Дениз Браун призвала международное сообщество продолжать поддерживать операции по спасению жизней на Украине, отмечает УКГВ.
"Призыв прозвучал на фоне того, как ООН и гуманитарные организации в стране пересмотрели Экстренный призыв к реагированию на ухудшающуюся ситуацию. Запрос в смысле финансов увеличился с 2,25 млрд долларов США до 4,3 млрд долларов США, чтобы гарантировать, что гуманитарные работники в стране имеют финансирование и ресурсы, необходимые для продолжения оказания жизненно важной помощи и услуг по защите людей по всей Украине до декабря 2022 года", - отмечает УКГВ.
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04:08
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