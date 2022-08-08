https://ria.ru/20220808/ukraina-1808102739.html

В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине

В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине - РИА Новости, 08.08.2022

В ООН назвали сумму, необходимую на оказание гуманитарной помощи Украине

На оказание гуманитарного содействия Украине ООН требуется 4,3 миллиарда долларов, сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:46

2022-08-08T16:46

2022-08-08T16:46

специальная военная операция на украине

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ООН, 8 авг – РИА Новости. На оказание гуманитарного содействия Украине ООН требуется 4,3 миллиарда долларов, сообщается в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).В нем отмечается, что в результате интенсивных боевых действий с 24 февраля по меньшей мере 17,7 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите - это примерно на 2 миллиона человек больше, чем было в апреле.Координатор гуманитарной помощи в Украине Дениз Браун призвала международное сообщество продолжать поддерживать операции по спасению жизней на Украине, отмечает УКГВ."Призыв прозвучал на фоне того, как ООН и гуманитарные организации в стране пересмотрели Экстренный призыв к реагированию на ухудшающуюся ситуацию. Запрос в смысле финансов увеличился с 2,25 млрд долларов США до 4,3 млрд долларов США, чтобы гарантировать, что гуманитарные работники в стране имеют финансирование и ресурсы, необходимые для продолжения оказания жизненно важной помощи и услуг по защите людей по всей Украине до декабря 2022 года", - отмечает УКГВ.

https://ria.ru/20220808/pomosch-1807919749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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