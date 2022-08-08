https://ria.ru/20220808/ukraina-1808078843.html

Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке

Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке - РИА Новости, 08.08.2022

Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке

Украинские пользователи Twitter раскритиковали статью американского журнала The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка, и потребовали... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:36

2022-08-08T15:36

2022-08-08T16:47

в мире

украина

россия

сша

верховная рада украины

сергей лавров

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинские пользователи Twitter раскритиковали статью американского журнала The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка, и потребовали извинений.В материале WSJ отмечается, что украинский язык на протяжении десятилетий считали ненастоящим, а говорили на нем только необразованные сельские жители. Сейчас киевские власти принудительно насаждают украинскую культуру, и ситуация изменилась.В итоге украинские пользователи обвинили автора статьи в дискриминации."Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?" — отметил один из комментаторов."Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян", — возмутился еще один читатель."Требую извинений", — написал второй.Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите.Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html

https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796458449.html

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша, верховная рада украины, сергей лавров