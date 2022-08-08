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Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке - РИА Новости, 08.08.2022
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Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке
Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке - РИА Новости, 08.08.2022
Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке
Украинские пользователи Twitter раскритиковали статью американского журнала The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка, и потребовали... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:36
2022-08-08T16:47
в мире
украина
россия
сша
верховная рада украины
сергей лавров
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинские пользователи Twitter раскритиковали статью американского журнала The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка, и потребовали извинений.В материале WSJ отмечается, что украинский язык на протяжении десятилетий считали ненастоящим, а говорили на нем только необразованные сельские жители. Сейчас киевские власти принудительно насаждают украинскую культуру, и ситуация изменилась.В итоге украинские пользователи обвинили автора статьи в дискриминации."Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?" — отметил один из комментаторов."Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян", — возмутился еще один читатель."Требую извинений", — написал второй.Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите.Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html
https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796458449.html
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украина
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60
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в мире, украина, россия, сша, верховная рада украины, сергей лавров
15:36 08.08.2022 (обновлено: 16:47 08.08.2022)
 
Украинцы потребовали извинений от американского СМИ за статью об их языке

Пользователи Twitter раскритиковали The Wall Street Journal за статью об украинском языке

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Национальный флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинские пользователи Twitter раскритиковали статью американского журнала The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка, и потребовали извинений.
В материале WSJ отмечается, что украинский язык на протяжении десятилетий считали ненастоящим, а говорили на нем только необразованные сельские жители. Сейчас киевские власти принудительно насаждают украинскую культуру, и ситуация изменилась.
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В итоге украинские пользователи обвинили автора статьи в дискриминации.
"Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?" — отметил один из комментаторов.

"Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование", — добавил другой.

"Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян", — возмутился еще один читатель.
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"Требую извинений", — написал второй.
"Уровень хамства и самодовольства журналистов, пытающихся писать что-либо об Украине, просто шокирует. Стыд и позор!" — заключили в комментариях.
Государственный язык на Украине — украинский. При этом конституция страны в теории гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите.
Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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