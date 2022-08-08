Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене
Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене из-за Харьковских соглашений
Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю сообщено о подозрении в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения "Харьковских соглашений", касающихся продления размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в понедельник в украинском Госбюро расследований (ГБР).
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание "Харьковских соглашений", способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым", - говорится в сообщении Госбюро расследований в Telegram-канале.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает. МИД Украины высказался против денонсации "Харьковских соглашений".
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