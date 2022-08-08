https://ria.ru/20220808/ukraina-1808056324.html

Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене

Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене - РИА Новости, 08.08.2022

Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене

Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю сообщено о подозрении в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения "Харьковских соглашений", РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:42

2022-08-08T14:42

2022-08-08T14:42

в мире

украина

верховная рада украины

россия

харьков

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25260/15/252601559_0:61:3001:1749_1920x0_80_0_0_f2bf6fd7dbf13d7f7fca4c536c12b4e2.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю сообщено о подозрении в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения "Харьковских соглашений", касающихся продления размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в понедельник в украинском Госбюро расследований (ГБР)."Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание "Харьковских соглашений", способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым", - говорится в сообщении Госбюро расследований в Telegram-канале.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает. МИД Украины высказался против денонсации "Харьковских соглашений".

https://ria.ru/20220726/rozysk-1805060612.html

https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html

украина

россия

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, россия, харьков, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр