https://ria.ru/20220808/ukraina-1808029119.html
ВС России уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ
ВС России уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ - РИА Новости, 08.08.2022
ВС России уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены не менее пяти украинских... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:33
2022-08-08T13:33
2022-08-08T14:59
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены не менее пяти украинских складов с боеприпасами и вооружением, а также склад ГСМ под Новомихайловкой на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красноговоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:33 08.08.2022 (обновлено: 14:59 08.08.2022)
ВС России уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ
Российские военные за сутки уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ