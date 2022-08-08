https://ria.ru/20220808/ukraina-1808029119.html

ВС России уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ

ВС России уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ - РИА Новости, 08.08.2022

ВС России уничтожили на Украине пять складов с боеприпасами и склад ГСМ

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены не менее пяти украинских... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:33

2022-08-08T13:33

2022-08-08T14:59

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил за сутки уничтожены не менее пяти украинских складов с боеприпасами и вооружением, а также склад ГСМ под Новомихайловкой на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны России."Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красноговоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)