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ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники
ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники - РИА Новости, 08.08.2022
ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники
Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в районе Харькове 150 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:18
2022-08-08T14:59
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в районе Харькове 150 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России."В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - сказали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков
13:18 08.08.2022 (обновлено: 14:59 08.08.2022)
 
ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники

Минобороны России сообщило об уничтожении под Харьковом до 150 военных и 14 единиц техники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в районе Харькове 150 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - сказали в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьков
 
 
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