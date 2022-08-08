https://ria.ru/20220808/ukraina-1808022473.html

ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники

ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники - РИА Новости, 08.08.2022

ВС России уничтожили в районе Харькова до 150 военных и 14 единиц техники

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в районе Харькове 150 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:18

2022-08-08T13:18

2022-08-08T14:59

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьков

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила в районе Харькове 150 украинских военных, сообщили в понедельник в Минобороны России."В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - сказали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьков