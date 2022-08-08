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ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская" - РИА Новости, 08.08.2022
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ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"
ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская" - РИА Новости, 08.08.2022
ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"
Артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков, сообщили РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:10
2022-08-08T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков, сообщили в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Седьмого августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС", - сказал генерал.Он уточнил, что в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область."На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - также сообщил Конашенков.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс
13:10 08.08.2022 (обновлено: 13:14 08.08.2022)
 
ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"

Минобороны России: ВСУ повредили ЛЭП, подающую энергию в Запорожскую и Херсонскую области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков, сообщили в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Седьмого августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС", - сказал генерал.
Он уточнил, что в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область.
"На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - также сообщил Конашенков.
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