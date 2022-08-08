https://ria.ru/20220808/ukraina-1808017827.html

ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"

ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская" - РИА Новости, 08.08.2022

ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"

Артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков, сообщили РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:10

2022-08-08T13:10

2022-08-08T13:14

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков, сообщили в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Седьмого августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС", - сказал генерал.Он уточнил, что в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область."На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - также сообщил Конашенков.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс