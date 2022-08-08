13:10 08.08.2022 (обновлено: 13:14 08.08.2022)
ВСУ при обстреле повредили высоковольтную ЛЭП "Каховская"
Минобороны России: ВСУ повредили ЛЭП, подающую энергию в Запорожскую и Херсонскую области
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков, сообщили в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Седьмого августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС", - сказал генерал.
Он уточнил, что в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область.
"На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт", - также сообщил Конашенков.
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