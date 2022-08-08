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Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР - РИА Новости, 08.08.2022
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Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР
Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР - РИА Новости, 08.08.2022
Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР
Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:52
2022-08-08T11:54
экономика
польша
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР."В первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бро­совым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", - говорится в сообщении.
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экономика, польша, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
11:52 08.08.2022 (обновлено: 11:54 08.08.2022)
 
Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР

СВР: Польша организовала скупку продукции украинского сельхоза по бросовым ценам

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР.
"В первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бро­совым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаПольшаУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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