https://ria.ru/20220808/ukraina-1807990134.html

Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР

Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР - РИА Новости, 08.08.2022

Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР

Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:52

2022-08-08T11:52

2022-08-08T11:54

экономика

польша

украина

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР."В первую очередь это касается сельскохозяйственного произ­водства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпро­изводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по занижен­ным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бро­совым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

польша

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, польша, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)