https://ria.ru/20220808/ukraina-1807990134.html
Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР
Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР - РИА Новости, 08.08.2022
Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР
Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:52
2022-08-08T11:52
2022-08-08T11:54
экономика
польша
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Польша планирует установить контроль в первую очередь над сельским хозяйством Украины, организована скупка продукции по бросовым ценам, сообщается на сайте СВР."В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство. Затем предполагается скупить их активы и земли по "бросовым" ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, польша, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
11:52 08.08.2022 (обновлено: 11:54 08.08.2022)
Польша намерена контролировать украинское сельское хозяйство, заявили в СВР
СВР: Польша организовала скупку продукции украинского сельхоза по бросовым ценам