09:49 08.08.2022 (обновлено: 10:26 08.08.2022)
Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии
Читатели американской NYP набросились на Зеленского после фотографии с актрисой Честейн
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.
Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи
"Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира", — написал один из пользователей.
"Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?" — задался вопросом другой комментатор.
"Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?" — заключили читатели газеты.
Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.