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Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии - РИА Новости, 08.08.2022
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Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии
Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии - РИА Новости, 08.08.2022
Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии
Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:49
2022-08-08T10:26
в мире
украина
киев
россия
признание днр и лнр в россии
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале."Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира", — написал один из пользователей."Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?" — задался вопросом другой комментатор."Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров", — призвал еще один пользователь."Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?" — заключили читатели газеты.Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
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в мире, украина, киев, россия, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, санкции в отношении россии
09:49 08.08.2022 (обновлено: 10:26 08.08.2022)
 
Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии

Читатели американской NYP набросились на Зеленского после фотографии с актрисой Честейн

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.
Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : официальный Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и американская актриса Джессика Честейн во время встречи
"Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира", — написал один из пользователей.
"Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?" — задался вопросом другой комментатор.
"Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров", — призвал еще один пользователь.
"Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?" — заключили читатели газеты.
Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
08:00
США ищут замену Зеленскому
 
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