https://ria.ru/20220808/ukraina-1807944832.html

Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии

Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии - РИА Новости, 08.08.2022

Американцы набросились на Зеленского после одной фотографии

Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:49

2022-08-08T09:49

2022-08-08T10:26

в мире

украина

киев

россия

признание днр и лнр в россии

владимир зеленский

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале."Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира", — написал один из пользователей."Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?" — задался вопросом другой комментатор."Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров", — призвал еще один пользователь."Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?" — заключили читатели газеты.Зеленского неоднократно критиковали за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. Так, 16 июня, встречая лидеров Франции, Германии и Италии, украинский президент вместо официального делового костюма надел военную форму. Фотосессия Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue также вызвала волну критики и, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное, что заставляет усомниться в искренности слов и поступков киевских властей.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

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киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, киев, россия, признание днр и лнр в россии, владимир зеленский, санкции в отношении россии