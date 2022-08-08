https://ria.ru/20220808/ukoly-1808070038.html
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами - РИА Новости, 08.08.2022
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами
Одиннадцать новых случаев уколов шприцами в общественных местах были зафиксированы за прошедшие выходные в испанской провинции Малага, среди пострадавших девять РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:16
2022-08-08T15:16
2022-08-08T15:16
в мире
испания
малага
памплона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590122364_0:0:2407:1354_1920x0_80_0_0_d5ae9047ca44b0bfee4a8811738ce0c9.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев уколов шприцами в общественных местах были зафиксированы за прошедшие выходные в испанской провинции Малага, среди пострадавших девять женщин и двое мужчин, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники.Ранее в пятницу министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах."Из одиннадцати зарегистрированных случаев, произошедших в ночных заведениях, таких как дискотеки, бары или музыкальные фестивали, двое пострадавших - мужчины, а остальные девять – женщины", - говорится в сообщении.По данным Cadena Ser, случаи были зарегистрированы в пяти населенных пунктах Малаги: шесть в Марбелье, два в городе Малага и по одному в Торремолиносе, Бенальмадене и Фуэнхироле.На фоне участившихся в Испании жалоб на уколы шприцами в общественных местах власти Малаги приняли решение задействовать правоохранительные органы и беспилотники на предстоящей ярмарке, которая начнется в пятницу в историческом центре одноименной столицы провинции. Радиостанция сообщила, что безопасность будут обеспечивать более 1500 сотрудников правоохранительных органов и семь дронов.Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.
https://ria.ru/20220729/ispaniya-1805852384.html
https://ria.ru/20211007/ukol-1753445076.html
испания
малага
памплона
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590122364_0:0:2141:1605_1920x0_80_0_0_e49572f6df3b1ca82db38e06e32bda42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, малага, памплона
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами в общественных местах
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев уколов шприцами в общественных местах были зафиксированы за прошедшие выходные в испанской провинции Малага, среди пострадавших девять женщин и двое мужчин, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники.
Ранее в пятницу министр внутренних дел Испании
Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.
"Из одиннадцати зарегистрированных случаев, произошедших в ночных заведениях, таких как дискотеки, бары или музыкальные фестивали, двое пострадавших - мужчины, а остальные девять – женщины", - говорится в сообщении.
По данным Cadena Ser, случаи были зарегистрированы в пяти населенных пунктах Малаги
: шесть в Марбелье, два в городе Малага и по одному в Торремолиносе, Бенальмадене и Фуэнхироле.
На фоне участившихся в Испании жалоб на уколы шприцами в общественных местах власти Малаги приняли решение задействовать правоохранительные органы и беспилотники на предстоящей ярмарке, которая начнется в пятницу в историческом центре одноименной столицы провинции. Радиостанция сообщила, что безопасность будут обеспечивать более 1500 сотрудников правоохранительных органов и семь дронов.
Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне
. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер
и дискотек на Балеарских островах
. Три девушки были госпитализированы в Валенсии
.