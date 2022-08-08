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В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами - РИА Новости, 08.08.2022
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В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами - РИА Новости, 08.08.2022
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами
Одиннадцать новых случаев уколов шприцами в общественных местах были зафиксированы за прошедшие выходные в испанской провинции Малага, среди пострадавших девять РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:16
2022-08-08T15:16
в мире
испания
малага
памплона
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев уколов шприцами в общественных местах были зафиксированы за прошедшие выходные в испанской провинции Малага, среди пострадавших девять женщин и двое мужчин, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники.Ранее в пятницу министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах."Из одиннадцати зарегистрированных случаев, произошедших в ночных заведениях, таких как дискотеки, бары или музыкальные фестивали, двое пострадавших - мужчины, а остальные девять – женщины", - говорится в сообщении.По данным Cadena Ser, случаи были зарегистрированы в пяти населенных пунктах Малаги: шесть в Марбелье, два в городе Малага и по одному в Торремолиносе, Бенальмадене и Фуэнхироле.На фоне участившихся в Испании жалоб на уколы шприцами в общественных местах власти Малаги приняли решение задействовать правоохранительные органы и беспилотники на предстоящей ярмарке, которая начнется в пятницу в историческом центре одноименной столицы провинции. Радиостанция сообщила, что безопасность будут обеспечивать более 1500 сотрудников правоохранительных органов и семь дронов.Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.
https://ria.ru/20220729/ispaniya-1805852384.html
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в мире, испания, малага, памплона
15:16 08.08.2022
 
В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами

В испанской Малаге зафиксировали 11 новых случаев уколов шприцами в общественных местах

© AP PhotoИспанский полицейский
Испанский полицейский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo
Испанский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев уколов шприцами в общественных местах были зафиксированы за прошедшие выходные в испанской провинции Малага, среди пострадавших девять женщин и двое мужчин, сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники.
Ранее в пятницу министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.
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"Из одиннадцати зарегистрированных случаев, произошедших в ночных заведениях, таких как дискотеки, бары или музыкальные фестивали, двое пострадавших - мужчины, а остальные девять – женщины", - говорится в сообщении.
По данным Cadena Ser, случаи были зарегистрированы в пяти населенных пунктах Малаги: шесть в Марбелье, два в городе Малага и по одному в Торремолиносе, Бенальмадене и Фуэнхироле.
На фоне участившихся в Испании жалоб на уколы шприцами в общественных местах власти Малаги приняли решение задействовать правоохранительные органы и беспилотники на предстоящей ярмарке, которая начнется в пятницу в историческом центре одноименной столицы провинции. Радиостанция сообщила, что безопасность будут обеспечивать более 1500 сотрудников правоохранительных органов и семь дронов.
Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.
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В миреИспанияМалагаПамплона
 
 
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