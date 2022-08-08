https://ria.ru/20220808/udar-1807919328.html

Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС

Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022

Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС

Посольство России в США после сообщений американских СМИ, обвинивших российские силы в "ударах" по Запорожской АЭС, призвало американских журналистов прекратить РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T03:28

2022-08-08T03:28

2022-08-08T13:19

специальная военная операция на украине

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посольство рф в сша

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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Посольство России в США после сообщений американских СМИ, обвинивших российские силы в "ударах" по Запорожской АЭС, призвало американских журналистов прекратить повторять "русофобские измышления".Американские СМИ развернули огульную кампанию по дезинформации, подчеркнули в посольстве. А обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, говорится в комментарии.Ранее власти Энергодара заявили, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В МИД указывали на оправданность взятия под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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