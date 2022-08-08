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Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/udar-1807919328.html
Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС
Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС
Посольство России в США после сообщений американских СМИ, обвинивших российские силы в "ударах" по Запорожской АЭС, призвало американских журналистов прекратить РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T03:28
2022-08-08T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская аэс
сша
посольство рф в сша
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Посольство России в США после сообщений американских СМИ, обвинивших российские силы в "ударах" по Запорожской АЭС, призвало американских журналистов прекратить повторять "русофобские измышления".Американские СМИ развернули огульную кампанию по дезинформации, подчеркнули в посольстве. А обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, говорится в комментарии.Ранее власти Энергодара заявили, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В МИД указывали на оправданность взятия под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор.
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в мире, россия, запорожская аэс, сша, посольство рф в сша
03:28 08.08.2022 (обновлено: 13:19 08.08.2022)
 
Посольство России в США прокомментировало сообщения об "ударах" по ЗАЭС

Посольство России в США призвало прекратить русофобские измышления насчет ударов по ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Посольство России в США после сообщений американских СМИ, обвинивших российские силы в "ударах" по Запорожской АЭС, призвало американских журналистов прекратить повторять "русофобские измышления".
"Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления", — говорится в распространенном комментарии дипмиссии.
Американские СМИ развернули огульную кампанию по дезинформации, подчеркнули в посольстве. А обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, говорится в комментарии.
Ранее власти Энергодара заявили, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, подчеркнули в администрации города.
ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В МИД указывали на оправданность взятия под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская АЭССШАПосольство РФ в США
 
 
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