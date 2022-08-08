12:06 08.08.2022 (обновлено: 12:07 08.08.2022)
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами
Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами во вторник и четверг на юге острова для проверки боеспособности армии, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии.
"Девятого и одиннадцатого числа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии", - говорится в соообщении.
Как отмечается в сообщении, в частности, в рамках учений будут проведены стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Агентство также сообщает, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых, в частности, будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.
НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены и в понедельник.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.