https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807996710.html

ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами

ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами - РИА Новости, 08.08.2022

ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами

Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами во вторник и четверг на юге острова для проверки боеспособности армии, передает Центральное... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:06

2022-08-08T12:06

2022-08-08T12:07

в мире

нэнси пелоси

тайвань

пекин

сша

народно-освободительная армия китая

mcdonnell douglas ah-64 apache

мид кнр

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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами во вторник и четверг на юге острова для проверки боеспособности армии, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии."Девятого и одиннадцатого числа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии", - говорится в соообщении.Как отмечается в сообщении, в частности, в рамках учений будут проведены стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Агентство также сообщает, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых, в частности, будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в понедельник продолжает учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций, сообщили ранее в понедельник в восточной зоне боевого командования НОАК.НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены и в понедельник.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html

https://ria.ru/20220807/tayvan-1807875813.html

тайвань

пекин

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, пекин, сша, народно-освободительная армия китая, mcdonnell douglas ah-64 apache, мид кнр