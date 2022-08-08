Рейтинг@Mail.ru
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807996710.html
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами - РИА Новости, 08.08.2022
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами
Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами во вторник и четверг на юге острова для проверки боеспособности армии, передает Центральное... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:06
2022-08-08T12:07
в мире
нэнси пелоси
тайвань
пекин
сша
народно-освободительная армия китая
mcdonnell douglas ah-64 apache
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами во вторник и четверг на юге острова для проверки боеспособности армии, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии."Девятого и одиннадцатого числа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии", - говорится в соообщении.Как отмечается в сообщении, в частности, в рамках учений будут проведены стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Агентство также сообщает, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых, в частности, будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в понедельник продолжает учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций, сообщили ранее в понедельник в восточной зоне боевого командования НОАК.НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены и в понедельник.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html
https://ria.ru/20220807/tayvan-1807875813.html
тайвань
пекин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_72c50b2772531d51429c7659a1468180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, тайвань, пекин, сша, народно-освободительная армия китая, mcdonnell douglas ah-64 apache, мид кнр
12:06 08.08.2022 (обновлено: 12:07 08.08.2022)
 
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами

Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами во вторник и четверг на юге острова для проверки боеспособности армии, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии.
"Девятого и одиннадцатого числа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии", - говорится в соообщении.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
05:18
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
Как отмечается в сообщении, в частности, в рамках учений будут проведены стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Агентство также сообщает, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых, в частности, будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в понедельник продолжает учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций, сообщили ранее в понедельник в восточной зоне боевого командования НОАК.
НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены и в понедельник.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 18:01
Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе
 
В миреНэнси ПелосиТайваньПекинСШАНародно-освободительная армия КитаяMcDonnell Douglas AH-64 ApacheМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала