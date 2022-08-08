https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807925654.html

Вооруженные силы Китая продолжили учения у Тайваня

Вооруженные силы Китая продолжили учения у Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022

Вооруженные силы Китая продолжили учения у Тайваня

Народно-освободительная армия Китая в понедельник продолжает учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:36

2022-08-08T07:36

2022-08-08T07:43

в мире

тайвань

китай

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мид кнр

пекин

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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник продолжает учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций, говорится в заявлении восточной зоны боевого командования НОАК.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако было продолжены и в понедельник.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807924676.html

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