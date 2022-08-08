07:36 08.08.2022 (обновлено: 07:43 08.08.2022)
Вооруженные силы Китая продолжили учения у Тайваня
Вооруженные силы Китая продолжили учения у Тайваня в понедельник
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Военно-морских сил КНР
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Военно-морских сил КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник продолжает учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций, говорится в заявлении восточной зоны боевого командования НОАК.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 8 августа продолжает проводить совместные военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основной приоритет направлен на организацию совместных противолодочных и морских наступательных операций", — говорится в заявлении восточной зоны боевого командования в официальном аккаунте с соцсети WeChat.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако было продолжены и в понедельник.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.