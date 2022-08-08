https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807924676.html

Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений

Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений - РИА Новости, 08.08.2022

Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений

Китай после крупномасштабных учений в Тайваньском проливе продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:16

2022-08-08T07:16

2022-08-08T07:16

в мире

китай

нэнси пелоси

далянь

желтое море

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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Китай после крупномасштабных учений в Тайваньском проливе продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря, следует из заявления Управления КНР по обеспечению безопасности на море.Управление по обеспечению безопасности на море города Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин в понедельник опубликовало сообщение, что "с 0.00 8 августа до 24.00 8 сентября в части Бохайского моря будут выполняться военные задачи, вход (в указанный район. — Прим. ред.) запрещен".В свою очередь в субботу управление по обеспечению безопасности на море городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу, сообщило, что армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться 7 августа.

https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html

китай

далянь

желтое море

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в мире, китай, нэнси пелоси, далянь, желтое море