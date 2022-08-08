https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807924676.html
Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений
Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений - РИА Новости, 08.08.2022
Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений
Китай после крупномасштабных учений в Тайваньском проливе продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:16
2022-08-08T07:16
2022-08-08T07:16
в мире
китай
нэнси пелоси
далянь
желтое море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754744618_0:0:2696:1518_1920x0_80_0_0_d3f5ec88cd27ec77cebe223fac5e86da.jpg
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Китай после крупномасштабных учений в Тайваньском проливе продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря, следует из заявления Управления КНР по обеспечению безопасности на море.Управление по обеспечению безопасности на море города Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин в понедельник опубликовало сообщение, что "с 0.00 8 августа до 24.00 8 сентября в части Бохайского моря будут выполняться военные задачи, вход (в указанный район. — Прим. ред.) запрещен".В свою очередь в субботу управление по обеспечению безопасности на море городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу, сообщило, что армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться 7 августа.
https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html
китай
далянь
желтое море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754744618_0:0:2158:1618_1920x0_80_0_0_d7686e8b0ec6ecf77fc29b805313516e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, нэнси пелоси, далянь, желтое море
Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для военных учений
Китай продолжит учения в своей акватории, на месяц закрыта часть Бохайского залива