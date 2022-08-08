https://ria.ru/20220808/uchebniki-1807971916.html

Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины

Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины - РИА Новости, 08.08.2022

Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины

Учебники по истории Украины, написанные бандеровцами и нацистами, изымут из школ Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:20

2022-08-08T11:20

2022-08-08T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Учебники по истории Украины, написанные бандеровцами и нацистами, изымут из школ Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."История Украины, которую прописали бандеровцы, нацисты, мы ее изымем из школ. Нужна правильная история, что Советский Союз освобождал от немецко-фашистских захватчиков не только территорию Украины, но и всю Европу", - сказал Стремоусов на встрече с жителями сел Херсонской области. Видео встречи опубликовано в его Telegram-канале.При этом Стремоусов подчеркнул, что никто в области бороться с украинским языком не будет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220728/zelenskiy-1805579116.html

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , запорожская область