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Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины - РИА Новости, 08.08.2022
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Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины
Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины - РИА Новости, 08.08.2022
Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины
Учебники по истории Украины, написанные бандеровцами и нацистами, изымут из школ Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:20
2022-08-08T11:20
в мире
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Учебники по истории Украины, написанные бандеровцами и нацистами, изымут из школ Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."История Украины, которую прописали бандеровцы, нацисты, мы ее изымем из школ. Нужна правильная история, что Советский Союз освобождал от немецко-фашистских захватчиков не только территорию Украины, но и всю Европу", - сказал Стремоусов на встрече с жителями сел Херсонской области. Видео встречи опубликовано в его Telegram-канале.При этом Стремоусов подчеркнул, что никто в области бороться с украинским языком не будет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, херсонская область , запорожская область
11:20 08.08.2022
 
Из херсонских школ изымут националистические учебники по истории Украины

Стремоусов: из херсонских школ изымут учебники по истории, написанные неонацистами

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Учебники по истории Украины, написанные бандеровцами и нацистами, изымут из школ Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"История Украины, которую прописали бандеровцы, нацисты, мы ее изымем из школ. Нужна правильная история, что Советский Союз освобождал от немецко-фашистских захватчиков не только территорию Украины, но и всю Европу", - сказал Стремоусов на встрече с жителями сел Херсонской области. Видео встречи опубликовано в его Telegram-канале.
При этом Стремоусов подчеркнул, что никто в области бороться с украинским языком не будет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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