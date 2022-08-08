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В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги - РИА Новости, 08.08.2022
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В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги
В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги - РИА Новости, 08.08.2022
В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги
Житель Перми задержан по обвинению в убийстве подруги, тело которой он завернул в ковер и спустил с балкона, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:51
2022-08-08T16:51
происшествия
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 8 авг - РИА Новости. Житель Перми задержан по обвинению в убийстве подруги, тело которой он завернул в ковер и спустил с балкона, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, ночью 4 августа в доме на улице Аркадия Гайдара в Перми 27-летний молодой человек встретился с 21-летней девушкой. Они выпили, после чего парень набросился на девушку с ножом и нанес ей множество ударов. Тело убитой он завернул в ковер, перевязал веревкой и спустил с балкона третьего этажа на улицу. Далее он попытался донести сверток до машины, но молодого человека спугнули прохожие. Он скрылся. По факту убийства возбуждено уголовное дело."В Пермском крае установлен и задержан обвиняемый в убийстве. Им оказался ранее судимый уроженец Верещагино", — сообщает следственное управление. Обвиняемый заключен под стражу.В соцсетях местные жители отмечают, что студентка недавно вернулась из отпуска. Ей было нанесено более 50 ударов ножом, ее похоронили 7 августа.
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происшествия, пермь, пермский край
16:51 08.08.2022
 
В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги

Жителя Перми, обвиняемого в убийстве 21-летней подруги, задержали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 авг - РИА Новости. Житель Перми задержан по обвинению в убийстве подруги, тело которой он завернул в ковер и спустил с балкона, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, ночью 4 августа в доме на улице Аркадия Гайдара в Перми 27-летний молодой человек встретился с 21-летней девушкой. Они выпили, после чего парень набросился на девушку с ножом и нанес ей множество ударов. Тело убитой он завернул в ковер, перевязал веревкой и спустил с балкона третьего этажа на улицу. Далее он попытался донести сверток до машины, но молодого человека спугнули прохожие. Он скрылся. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Пермском крае установлен и задержан обвиняемый в убийстве. Им оказался ранее судимый уроженец Верещагино", — сообщает следственное управление. Обвиняемый заключен под стражу.
В соцсетях местные жители отмечают, что студентка недавно вернулась из отпуска. Ей было нанесено более 50 ударов ножом, ее похоронили 7 августа.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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