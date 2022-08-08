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В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги

В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги - РИА Новости, 08.08.2022

В Перми задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги

Житель Перми задержан по обвинению в убийстве подруги, тело которой он завернул в ковер и спустил с балкона, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:51

2022-08-08T16:51

2022-08-08T16:51

происшествия

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 8 авг - РИА Новости. Житель Перми задержан по обвинению в убийстве подруги, тело которой он завернул в ковер и спустил с балкона, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, ночью 4 августа в доме на улице Аркадия Гайдара в Перми 27-летний молодой человек встретился с 21-летней девушкой. Они выпили, после чего парень набросился на девушку с ножом и нанес ей множество ударов. Тело убитой он завернул в ковер, перевязал веревкой и спустил с балкона третьего этажа на улицу. Далее он попытался донести сверток до машины, но молодого человека спугнули прохожие. Он скрылся. По факту убийства возбуждено уголовное дело."В Пермском крае установлен и задержан обвиняемый в убийстве. Им оказался ранее судимый уроженец Верещагино", — сообщает следственное управление. Обвиняемый заключен под стражу.В соцсетях местные жители отмечают, что студентка недавно вернулась из отпуска. Ей было нанесено более 50 ударов ножом, ее похоронили 7 августа.

https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807859960.html

пермь

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происшествия, пермь, пермский край