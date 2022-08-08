https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103119.html

Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры

Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры - РИА Новости, 08.08.2022

Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает городской главк СК РФ. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:48

2022-08-08T16:48

2022-08-08T16:48

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает городской главк СК РФ."По данным следствия, подозреваемый утром 8 августа, находясь на набережной реки Монастырки в проекции Лазаревского сквера у одного из домов по площади Александра Невского, на почве личных неприязненных отношений утопил в реке женщину. После чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.По факту обнаружения на набережной реки Монастырки тела женщины 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1996 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - сообщает ведомство.По данным СМИ, очевидцы сообщили в полицию о том, что молодой человек топил в реке рядом с Александро-Невской Лаврой девушку – и якобы после убийства своей подруги он прятался в Доме ночного пребывания.

https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)