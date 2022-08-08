https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103119.html
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры - РИА Новости, 08.08.2022
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры
Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает городской главк СК РФ. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:48
2022-08-08T16:48
2022-08-08T16:48
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает городской главк СК РФ."По данным следствия, подозреваемый утром 8 августа, находясь на набережной реки Монастырки в проекции Лазаревского сквера у одного из домов по площади Александра Невского, на почве личных неприязненных отношений утопил в реке женщину. После чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.По факту обнаружения на набережной реки Монастырки тела женщины 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1996 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - сообщает ведомство.По данным СМИ, очевидцы сообщили в полицию о том, что молодой человек топил в реке рядом с Александро-Невской Лаврой девушку – и якобы после убийства своей подруги он прятался в Доме ночного пребывания.
https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры
В Петербурге задержали мужчину, утопившего знакомую в реке возле Александро-Невской лавры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости.
Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает
городской главк СК РФ.
"По данным следствия, подозреваемый утром 8 августа, находясь на набережной реки Монастырки в проекции Лазаревского сквера у одного из домов по площади Александра Невского, на почве личных неприязненных отношений утопил в реке женщину. После чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
По факту обнаружения на набережной реки Монастырки тела женщины 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1996 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - сообщает ведомство.
По данным СМИ, очевидцы сообщили в полицию о том, что молодой человек топил в реке рядом с Александро-Невской Лаврой девушку – и якобы после убийства своей подруги он прятался в Доме ночного пребывания.