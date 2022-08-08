Рейтинг@Mail.ru
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103119.html
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры - РИА Новости, 08.08.2022
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры
Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает городской главк СК РФ. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:48
2022-08-08T16:48
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает городской главк СК РФ."По данным следствия, подозреваемый утром 8 августа, находясь на набережной реки Монастырки в проекции Лазаревского сквера у одного из домов по площади Александра Невского, на почве личных неприязненных отношений утопил в реке женщину. После чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.По факту обнаружения на набережной реки Монастырки тела женщины 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1996 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - сообщает ведомство.По данным СМИ, очевидцы сообщили в полицию о том, что молодой человек топил в реке рядом с Александро-Невской Лаврой девушку – и якобы после убийства своей подруги он прятался в Доме ночного пребывания.
https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
16:48 08.08.2022
 
Женщину утопили в реке возле Александро-Невской лавры

В Петербурге задержали мужчину, утопившего знакомую в реке возле Александро-Невской лавры

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Жителя Санкт-Петербурга подозревают в том, что он утопил в реке женщину, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает городской главк СК РФ.
"По данным следствия, подозреваемый утром 8 августа, находясь на набережной реки Монастырки в проекции Лазаревского сквера у одного из домов по площади Александра Невского, на почве личных неприязненных отношений утопил в реке женщину. После чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
По факту обнаружения на набережной реки Монастырки тела женщины 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "убийство". "По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1996 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - сообщает ведомство.
По данным СМИ, очевидцы сообщили в полицию о том, что молодой человек топил в реке рядом с Александро-Невской Лаврой девушку – и якобы после убийства своей подруги он прятался в Доме ночного пребывания.
Было оружие, замаскированное под цветы – подозреваемый в убийстве четырех человек о деталях инцидента - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:45
СК показал видео с подозреваемым в убийстве четырех человек в Новошахтинске
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала