https://ria.ru/20220808/turtsiya-1808008334.html

В Кремле заявили, что Турция не должна попасть под вторичные санкции Запада

В Кремле заявили, что Турция не должна попасть под вторичные санкции Запада - РИА Новости, 08.08.2022

В Кремле заявили, что Турция не должна попасть под вторичные санкции Запада

Турция не должна попасть под вторичные западные санкции из-за сотрудничества с Россией в энергетике, хотя возможно все, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:42

2022-08-08T12:42

2022-08-08T12:58

турция

россия

цены на нефть

сша

евросоюз

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Турция не должна попасть под вторичные западные санкции из-за сотрудничества с Россией в энергетике, хотя возможно все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, это не может, и не должно быть поводом для каких-то вторичных санкций. Хотя можно представить, что США, страны ЕС, Брюссель продолжат свою политику по оказанию абсолютно беспрецедентного давления на любые станы, которые не пожелают следовать в их мэйнстриме", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к публикациям о возможных последствиях для Турции из-за расширения сотрудничества с Россией.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией. Чиновник ЕС, имя которого не приводится, заявил, что в Евросоюзе "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством.

https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html

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турция, россия, цены на нефть, сша, евросоюз