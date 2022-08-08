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Дегтярев спрогнозировал рост турпотока в Хабаровский край

Дегтярев спрогнозировал рост турпотока в Хабаровский край - РИА Новости, 08.08.2022

Дегтярев спрогнозировал рост турпотока в Хабаровский край

Ожидается, что общий туристический поток в Хабаровский край к концу текущего года вырастет на 9%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:37

2022-08-08T08:37

2022-08-08T08:37

хабаровский край

россия

дальний восток

хабаровский край

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. Ожидается, что общий туристический поток в Хабаровский край к концу текущего года вырастет на 9%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Развитие туризма в Хабаровском крае обсудили сегодня на оперштабе по повышению устойчивости экономики. К концу года ждем рост объема оказанных услуг на 41% и общего турпотока на 9%", - написал Дегтярев в понедельник в своем Telegram-канале.Он отметил, что этому поспособствовала краевая помощь профильному бизнесу. "Возмещаем затраты на разработку и обустройство туристкой инфраструктуры. По моему поручению субсидии значительно увеличены и с 2021 года составляют 5,9 миллиона рублей", - уточнил губернатор.Тем не менее, Дегтярев считает, что этого "явно недостаточно". В связи с этим будет активизирована работа по дополнительному финансированию направления."Отлично зарекомендовал себя проект "Отдыхаем в крае". У него более 30 партнеров. Особенно востребованы туры выходного дня. Различными льготными предложениями воспользовались более 9,7 тысячи человек", - обратил внимание глава региона.Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус написала в своем Telegram-канале после оперштаба, что "показатели в отрасли неплохие". По ее словам, в регионе действует 460 организаций туристско-гостиничного сектора, обеспечивая занятость порядка 1,6 тысячи человек. Ожидается, что после роста объема оказанных услуг и увеличения общего турпотока, поступления в бюджет края составят около 187 миллиона рублей. По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" до конца года планируется ввести в эксплуатацию две подъездные дороги в крае, добавила она."Флагманская инициатива "Край притяжения. Туризм в удовольствие" - это масштабная перезагрузка туротрасли. Мы должны донести до туриста, что Хабаровский край – не просто уникальный регион, про который можно знать или что-то слышать, а место на карте России, которое необходимо обязательно посетить", - подчеркнул губернатор.Дегтярев дал министру финансов края Валентину Костюшину поручение предусмотреть в бюджете на 2023-й и последующие годы общую финансовую поддержку инициативы "Край притяжения. Туризм в удовольствие".Также губернатор напомнил, что с 1 октября Ростуризм запустит повышенный кэшбэк за поездки на Дальний Восток. Возврат составит 40% против сегодняшних 20%."Туризм должен стать принципиально новой отраслью в экономике Хабаровского края, так называемой "экономикой свободного времени". Это многоплановая, межотраслевая и межведомственная задача, к решению которой должны подключиться все заинтересованные стороны, в том числе и органы местного самоуправления", - заключил глава региона.Край усиленно готовится к Всероссийскому туристическому форуму "Открой Дальний Восток", который пройдет 21-24 сентября в Хабаровске. О своем желании принять участие в нем очно и онлайн уже заявили более 130 человек, сообщает правительство региона.

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Екатерина Зайцева

россия, дальний восток, хабаровский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил дегтярев