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СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю - РИА Новости, 08.08.2022
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СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю
СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю - РИА Новости, 08.08.2022
СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю
Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, передает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:53
2022-08-08T17:21
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
сша
китай
дэвид коэн
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с "Аль-Каидой"* и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай", — говорится в сообщении агентства. По его данным, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил на той встрече, что хотя США продолжат борьбу с террористами, приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии его политике."В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы. — Прим. ред.) с терроризмом", — пишет агентство.Конгресс США, как отмечает агентство, "подталкивал" ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на КНР, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке Китаем передовых технологий. При этом выделение средств на Китай вынуждает сократить их направление на другие цели, включая борьбу с терроризмом, передает Ассошиэйтед Пресс.Как сообщают источники агентства, многие сотрудники ЦРУ сейчас изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. Как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша, китай, дэвид коэн
14:53 08.08.2022 (обновлено: 17:21 08.08.2022)
 
СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю

AP: ЦРУ сместит фокус своей работы с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с "Аль-Каидой"* и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай", — говорится в сообщении агентства. По его данным, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил на той встрече, что хотя США продолжат борьбу с террористами, приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии его политике.
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"В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы. — Прим. ред.) с терроризмом", — пишет агентство.
Конгресс США, как отмечает агентство, "подталкивал" ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на КНР, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке Китаем передовых технологий. При этом выделение средств на Китай вынуждает сократить их направление на другие цели, включая борьбу с терроризмом, передает Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщают источники агентства, многие сотрудники ЦРУ сейчас изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. Как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАКитайДэвид Коэн
 
 
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