https://ria.ru/20220808/tsru-1808060313.html

СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю

СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю - РИА Новости, 08.08.2022

СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, передает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:53

2022-08-08T14:53

2022-08-08T17:21

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

сша

китай

дэвид коэн

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с "Аль-Каидой"* и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай", — говорится в сообщении агентства. По его данным, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил на той встрече, что хотя США продолжат борьбу с террористами, приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии его политике."В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы. — Прим. ред.) с терроризмом", — пишет агентство.Конгресс США, как отмечает агентство, "подталкивал" ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на КНР, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке Китаем передовых технологий. При этом выделение средств на Китай вынуждает сократить их направление на другие цели, включая борьбу с терроризмом, передает Ассошиэйтед Пресс.Как сообщают источники агентства, многие сотрудники ЦРУ сейчас изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. Как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html

https://ria.ru/20220807/politika-1807507581.html

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша, китай, дэвид коэн