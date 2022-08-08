14:53 08.08.2022 (обновлено: 17:21 08.08.2022)
СМИ: ЦРУ сместит фокус своей работы на противодействие Китаю
AP: ЦРУ сместит фокус своей работы с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с "Аль-Каидой"* и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай", — говорится в сообщении агентства. По его данным, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил на той встрече, что хотя США продолжат борьбу с террористами, приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии его политике.
"В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы. — Прим. ред.) с терроризмом", — пишет агентство.
Конгресс США, как отмечает агентство, "подталкивал" ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на КНР, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке Китаем передовых технологий. При этом выделение средств на Китай вынуждает сократить их направление на другие цели, включая борьбу с терроризмом, передает Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщают источники агентства, многие сотрудники ЦРУ сейчас изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. Как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.
* Запрещенная в России террористическая организация.