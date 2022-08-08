https://ria.ru/20220808/tseny-1807920731.html
В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля
В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля - РИА Новости, 08.08.2022
В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля
Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто",... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T05:04
2022-08-08T05:04
2022-08-08T05:04
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экономика
россия
kia rio
цены
покупка
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом еще в мае этого года средняя стоимость авто с пробегом составляла 1,15 миллиона рублей, а нового — 2,43 миллиона рублей.Самой бюджетной машиной, приобретенной через сервис, в июне-июле оказалась Kia Rio с пробегом стоимостью 360 тысяч рублей, а самой дорогостоящей — Range Rover Sport 2020 года за 6 миллионов рублей.Эксперты СберАвто рекомендуют россиянам, которые хотят сэкономить на покупке авто, обратить внимание на географию поисков."Если вывести ее за пределы своего региона, то можно найти более удачное авто или с точки зрения комплектации, или цены. Особенно это касается вторичного рынка. При выборе также нужно обращать внимание на немассовые модели — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки", — советуют они.
https://ria.ru/20220801/benzin-1806301942.html
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авто, экономика, россия, kia rio, цены, покупка
В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля
"СберАвто": средняя стоимость нового автомобиля в России летом сократилась до 2,3 млн руб
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средний чек на новые автомобили по итогам двух летних месяцев составил 2,3 миллиона рублей, и 1,1 миллиона рублей — на автомобили с пробегом", — сказано в исследовании.
При этом еще в мае этого года средняя стоимость авто с пробегом составляла 1,15 миллиона рублей, а нового — 2,43 миллиона рублей.
Самой бюджетной машиной, приобретенной через сервис, в июне-июле оказалась Kia
Rio с пробегом стоимостью 360 тысяч рублей, а самой дорогостоящей — Range Rover Sport 2020 года за 6 миллионов рублей.
Эксперты СберАвто рекомендуют россиянам, которые хотят сэкономить на покупке авто, обратить внимание на географию поисков.
"Если вывести ее за пределы своего региона, то можно найти более удачное авто или с точки зрения комплектации, или цены. Особенно это касается вторичного рынка. При выборе также нужно обращать внимание на немассовые модели — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки", — советуют они.