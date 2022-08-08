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В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля - РИА Новости, 08.08.2022
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В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля
В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля - РИА Новости, 08.08.2022
В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля
Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто",... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T05:04
2022-08-08T05:04
авто
экономика
россия
kia rio
цены
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом еще в мае этого года средняя стоимость авто с пробегом составляла 1,15 миллиона рублей, а нового — 2,43 миллиона рублей.Самой бюджетной машиной, приобретенной через сервис, в июне-июле оказалась Kia Rio с пробегом стоимостью 360 тысяч рублей, а самой дорогостоящей — Range Rover Sport 2020 года за 6 миллионов рублей.Эксперты СберАвто рекомендуют россиянам, которые хотят сэкономить на покупке авто, обратить внимание на географию поисков."Если вывести ее за пределы своего региона, то можно найти более удачное авто или с точки зрения комплектации, или цены. Особенно это касается вторичного рынка. При выборе также нужно обращать внимание на немассовые модели — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки", — советуют они.
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авто, экономика, россия, kia rio, цены, покупка
05:04 08.08.2022
 
В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля

"СберАвто": средняя стоимость нового автомобиля в России летом сократилась до 2,3 млн руб

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка авто
Покупка авто - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средний чек на новые автомобили по итогам двух летних месяцев составил 2,3 миллиона рублей, и 1,1 миллиона рублей — на автомобили с пробегом", — сказано в исследовании.
При этом еще в мае этого года средняя стоимость авто с пробегом составляла 1,15 миллиона рублей, а нового — 2,43 миллиона рублей.
Самой бюджетной машиной, приобретенной через сервис, в июне-июле оказалась Kia Rio с пробегом стоимостью 360 тысяч рублей, а самой дорогостоящей — Range Rover Sport 2020 года за 6 миллионов рублей.
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