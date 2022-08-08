https://ria.ru/20220808/tseny-1807920731.html

В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля

В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля - РИА Новости, 08.08.2022

В России снизилась средняя стоимость нового автомобиля

Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто",... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T05:04

2022-08-08T05:04

2022-08-08T05:04

авто

экономика

россия

kia rio

цены

покупка

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средний чек на новые автомобили в России в июне-июле сократился до 2,3 миллиона рублей с 2,43 миллиона в мае, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом еще в мае этого года средняя стоимость авто с пробегом составляла 1,15 миллиона рублей, а нового — 2,43 миллиона рублей.Самой бюджетной машиной, приобретенной через сервис, в июне-июле оказалась Kia Rio с пробегом стоимостью 360 тысяч рублей, а самой дорогостоящей — Range Rover Sport 2020 года за 6 миллионов рублей.Эксперты СберАвто рекомендуют россиянам, которые хотят сэкономить на покупке авто, обратить внимание на географию поисков."Если вывести ее за пределы своего региона, то можно найти более удачное авто или с точки зрения комплектации, или цены. Особенно это касается вторичного рынка. При выборе также нужно обращать внимание на немассовые модели — спрос на них, как правило, ниже, чем на авто из первой десятки", — советуют они.

https://ria.ru/20220801/benzin-1806301942.html

https://ria.ru/20220714/avtovaz-1802322222.html

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авто, экономика, россия, kia rio, цены, покупка