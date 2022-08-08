https://ria.ru/20220808/tribunal-1808061368.html
Власти ДНР продолжают подготовку к трибуналу, заявил Пушилин
Власти ДНР продолжают подготовку к трибуналу, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.08.2022
Власти ДНР продолжают подготовку к трибуналу, заявил Пушилин
Подготовка к проведению международного трибунала над украинскими военными и наёмниками идет по плану, сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:58
2022-08-08T14:58
2022-08-08T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подготовка к проведению международного трибунала над украинскими военными и наёмниками идет по плану, сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут."Подготовка к трибуналу ведется так, как мы об этом заявляли, как мы это планируем. Трибунал неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям: готовится и помещение, и вся доказательная база", - сказал Пушилин.Глава ДНР также сообщил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности. "МИД в том числе работает по тем направлениям, чтобы было больше представителей международной общественности. Мы будем абсолютно в этом плане открыты. Это создаст определенные предпосылки, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что процесс максимально публичный и справедливый", - заявил Пушилин.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.
https://ria.ru/20220727/tribunal-1805370871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Власти ДНР продолжают подготовку к трибуналу, заявил Пушилин
Пушилин анонсировал один из первых трибуналов над украинскими боевиками в Мариуполе