https://ria.ru/20220808/tribunal-1808061368.html

Власти ДНР продолжают подготовку к трибуналу, заявил Пушилин

Власти ДНР продолжают подготовку к трибуналу, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.08.2022

Власти ДНР продолжают подготовку к трибуналу, заявил Пушилин

Подготовка к проведению международного трибунала над украинскими военными и наёмниками идет по плану, сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:58

2022-08-08T14:58

2022-08-08T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Подготовка к проведению международного трибунала над украинскими военными и наёмниками идет по плану, сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1". Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут."Подготовка к трибуналу ведется так, как мы об этом заявляли, как мы это планируем. Трибунал неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям: готовится и помещение, и вся доказательная база", - сказал Пушилин.Глава ДНР также сообщил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности. "МИД в том числе работает по тем направлениям, чтобы было больше представителей международной общественности. Мы будем абсолютно в этом плане открыты. Это создаст определенные предпосылки, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что процесс максимально публичный и справедливый", - заявил Пушилин.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва выступает за широкое участие международных организаций в предстоящем трибунале над украинскими боевиками.

https://ria.ru/20220727/tribunal-1805370871.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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