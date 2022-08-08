https://ria.ru/20220808/telegram-1808139183.html

Суд рассмотрит протокол против Telegram за неудаление запрещенных ссылок

Суд рассмотрит протокол против Telegram за неудаление запрещенных ссылок - РИА Новости, 08.08.2022

Суд рассмотрит протокол против Telegram за неудаление запрещенных ссылок

Мессенджеру Telegram грозит штраф до 8 миллионов рублей по очередному протоколу, составленному из-за неудаления запрещённых ссылок, судебное заседание пройдет... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:49

2022-08-08T18:49

2022-08-08T18:57

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мессенджеру Telegram грозит штраф до 8 миллионов рублей по очередному протоколу, составленному из-за неудаления запрещённых ссылок, судебное заседание пройдет 16 августа, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка 422 мирового судьи Таганского района Москвы."К мировому судье судебного участка 422 Таганского района Москвы поступил административный материал в отношении компании Telegram, составленный по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства.Она добавила, что судебное заседание назначено на 16 августа в 12.00.Протокол составлен за неудаление запрещённой информации, подробностями РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20220726/shtraf-1805055357.html

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