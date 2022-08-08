https://ria.ru/20220808/telegram-1808139183.html
Суд рассмотрит протокол против Telegram за неудаление запрещенных ссылок
Суд рассмотрит протокол против Telegram за неудаление запрещенных ссылок - РИА Новости, 08.08.2022
Суд рассмотрит протокол против Telegram за неудаление запрещенных ссылок
Мессенджеру Telegram грозит штраф до 8 миллионов рублей по очередному протоколу, составленному из-за неудаления запрещённых ссылок, судебное заседание пройдет... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:49
2022-08-08T18:49
2022-08-08T18:57
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telegram
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мессенджеру Telegram грозит штраф до 8 миллионов рублей по очередному протоколу, составленному из-за неудаления запрещённых ссылок, судебное заседание пройдет 16 августа, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка 422 мирового судьи Таганского района Москвы."К мировому судье судебного участка 422 Таганского района Москвы поступил административный материал в отношении компании Telegram, составленный по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства.Она добавила, что судебное заседание назначено на 16 августа в 12.00.Протокол составлен за неудаление запрещённой информации, подробностями РИА Новости не располагает.
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москва, telegram
18:49 08.08.2022 (обновлено: 18:57 08.08.2022)
Суд рассмотрит протокол против Telegram за неудаление запрещенных ссылок
Telegram грозит до восьми миллионов рублей штрафа за неудаление запрещенных ссылок
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мессенджеру Telegram грозит штраф до 8 миллионов рублей по очередному протоколу, составленному из-за неудаления запрещённых ссылок, судебное заседание пройдет 16 августа, сообщили РИА Новости в аппарате судебного участка 422 мирового судьи Таганского района Москвы.
"К мировому судье судебного участка 422 Таганского района Москвы
поступил административный материал в отношении компании Telegram
, составленный по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ",- сказала собеседница агентства.
Она добавила, что судебное заседание назначено на 16 августа в 12.00.
Протокол составлен за неудаление запрещённой информации, подробностями РИА Новости не располагает.