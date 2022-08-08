https://ria.ru/20220808/tayvan-1807947685.html

СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня

СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022

СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня

Торговые суда возобновили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в районе из-за проводимых Китаем военных учений, передает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:08

2022-08-08T10:08

2022-08-08T10:08

в мире

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тайвань

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Торговые суда возобновили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в районе из-за проводимых Китаем военных учений, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные перемещений судов.На прошлой неделе китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа. В связи с этим управление портов и судоходства Тайваня призвало суда избегать районов военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова и использовать альтернативные маршруты для входа и выхода из портов."С воскресенья более 30 судов прошли через зону учений КНР к югу от главного порта Тайваня… причём последние данные о местоположении судов показывают, что были пройдены четыре из шести зон", - говорится в сообщении.Как сообщает агентство, в понедельник утром в порты Тайваня прибыли два судна со сжиженным природным газом и супертанкер Barakah с сырой нефтью с Ближнего Востока. Кроме того, в тайваньский порт Гаосюн направляется нефтяной танкер Ghinah, который ранее также был вынужден сменить маршрут.Управления КНР по обеспечению безопасности на море заявило в понедельник, что Китай продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.

https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html

https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807924676.html

китай

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша