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СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022
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СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня
СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022
СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня
Торговые суда возобновили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в районе из-за проводимых Китаем военных учений, передает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:08
2022-08-08T10:08
в мире
китай
тайвань
сша
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Торговые суда возобновили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в районе из-за проводимых Китаем военных учений, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные перемещений судов.На прошлой неделе китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа. В связи с этим управление портов и судоходства Тайваня призвало суда избегать районов военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова и использовать альтернативные маршруты для входа и выхода из портов."С воскресенья более 30 судов прошли через зону учений КНР к югу от главного порта Тайваня… причём последние данные о местоположении судов показывают, что были пройдены четыре из шести зон", - говорится в сообщении.Как сообщает агентство, в понедельник утром в порты Тайваня прибыли два судна со сжиженным природным газом и супертанкер Barakah с сырой нефтью с Ближнего Востока. Кроме того, в тайваньский порт Гаосюн направляется нефтяной танкер Ghinah, который ранее также был вынужден сменить маршрут.Управления КНР по обеспечению безопасности на море заявило в понедельник, что Китай продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.
https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html
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в мире, китай, тайвань, сша
10:08 08.08.2022
 
СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня

Агентство Блумберг: в районе Тайваня возобновилось судоходство, несмотря на учения КНР

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Торговые суда возобновили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в районе из-за проводимых Китаем военных учений, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные перемещений судов.
На прошлой неделе китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа. В связи с этим управление портов и судоходства Тайваня призвало суда избегать районов военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова и использовать альтернативные маршруты для входа и выхода из портов.
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Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
"С воскресенья более 30 судов прошли через зону учений КНР к югу от главного порта Тайваня… причём последние данные о местоположении судов показывают, что были пройдены четыре из шести зон", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство, в понедельник утром в порты Тайваня прибыли два судна со сжиженным природным газом и супертанкер Barakah с сырой нефтью с Ближнего Востока. Кроме того, в тайваньский порт Гаосюн направляется нефтяной танкер Ghinah, который ранее также был вынужден сменить маршрут.
Управления КНР по обеспечению безопасности на море заявило в понедельник, что Китай продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.
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