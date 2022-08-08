СМИ сообщают о возобновлении судоходства в районе Тайваня
Агентство Блумберг: в районе Тайваня возобновилось судоходство, несмотря на учения КНР
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Торговые суда возобновили движение по Тайваньскому проливу, несмотря на напряженную обстановку в районе из-за проводимых Китаем военных учений, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные перемещений судов.
На прошлой неделе китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа. В связи с этим управление портов и судоходства Тайваня призвало суда избегать районов военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова и использовать альтернативные маршруты для входа и выхода из портов.
"С воскресенья более 30 судов прошли через зону учений КНР к югу от главного порта Тайваня… причём последние данные о местоположении судов показывают, что были пройдены четыре из шести зон", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство, в понедельник утром в порты Тайваня прибыли два судна со сжиженным природным газом и супертанкер Barakah с сырой нефтью с Ближнего Востока. Кроме того, в тайваньский порт Гаосюн направляется нефтяной танкер Ghinah, который ранее также был вынужден сменить маршрут.
Управления КНР по обеспечению безопасности на море заявило в понедельник, что Китай продолжит проводить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, на месяц закрыта часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.