https://ria.ru/20220808/tarif-1808073261.html

МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках

МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках - РИА Новости, 08.08.2022

МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, временно снизил тариф за предоставление банковских гарантий в рамках федеральных законов №44 и №223, регулирующих... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:22

2022-08-08T15:22

2022-08-08T15:22

экономика

мсп банк

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, временно снизил тариф за предоставление банковских гарантий в рамках федеральных законов №44 и №223, регулирующих процесс закупок, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что ставка по гарантиям снижена до 2,7% годовых в сегменте сумм до 50 миллионов рублей включительно."Один из ключевых приоритетов в работе МСП Банка - увеличение доступности государственной поддержки для субъектов МСП, а также количества клиентов, которым предоставляются банковские гарантии. При этом взаимодействие с контрагентами банка осуществляется посредством систем электронного документооборота, что соответствует всем современным стандартам", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.МСП Банк предлагает своим клиентам все виды банковских гарантий, необходимых для заключения и исполнения государственных контрактов в рамках федеральных законов №44 и №223. Для получения гарантий, сумма которых составляет менее 50 миллионов рублей, принципалу (лицо, чей долг обеспечивается гарантией – ред.) необходимо предоставить только поручительство собственника бизнеса или генерального директора. Гарантии, сумма которых составляет менее 10 миллионов, выдаются без обеспечения.Требования к минимальному сроку регистрации принципала по гарантии – от 1 дня, при условии, что сумма банковской гарантии не превышает 1 миллион рублей. Банковские гарантии предоставляются клиентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20220804/kreditovanie-1807184295.html

https://ria.ru/20220804/reyting-1807073535.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия