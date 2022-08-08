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МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках - РИА Новости, 08.08.2022
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МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках
МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках - РИА Новости, 08.08.2022
МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, временно снизил тариф за предоставление банковских гарантий в рамках федеральных законов №44 и №223, регулирующих... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:22
2022-08-08T15:22
экономика
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, временно снизил тариф за предоставление банковских гарантий в рамках федеральных законов №44 и №223, регулирующих процесс закупок, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что ставка по гарантиям снижена до 2,7% годовых в сегменте сумм до 50 миллионов рублей включительно."Один из ключевых приоритетов в работе МСП Банка - увеличение доступности государственной поддержки для субъектов МСП, а также количества клиентов, которым предоставляются банковские гарантии. При этом взаимодействие с контрагентами банка осуществляется посредством систем электронного документооборота, что соответствует всем современным стандартам", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.МСП Банк предлагает своим клиентам все виды банковских гарантий, необходимых для заключения и исполнения государственных контрактов в рамках федеральных законов №44 и №223. Для получения гарантий, сумма которых составляет менее 50 миллионов рублей, принципалу (лицо, чей долг обеспечивается гарантией – ред.) необходимо предоставить только поручительство собственника бизнеса или генерального директора. Гарантии, сумма которых составляет менее 10 миллионов, выдаются без обеспечения.Требования к минимальному сроку регистрации принципала по гарантии – от 1 дня, при условии, что сумма банковской гарантии не превышает 1 миллион рублей. Банковские гарантии предоставляются клиентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации.
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экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия
15:22 08.08.2022
 

МСП Банк снизил тариф по банковским гарантиям в рамках законов о закупках

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, временно снизил тариф за предоставление банковских гарантий в рамках федеральных законов №44 и №223, регулирующих процесс закупок, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что ставка по гарантиям снижена до 2,7% годовых в сегменте сумм до 50 миллионов рублей включительно.
Логотип корпорации МСП
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"Один из ключевых приоритетов в работе МСП Банка - увеличение доступности государственной поддержки для субъектов МСП, а также количества клиентов, которым предоставляются банковские гарантии. При этом взаимодействие с контрагентами банка осуществляется посредством систем электронного документооборота, что соответствует всем современным стандартам", - прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
МСП Банк предлагает своим клиентам все виды банковских гарантий, необходимых для заключения и исполнения государственных контрактов в рамках федеральных законов №44 и №223. Для получения гарантий, сумма которых составляет менее 50 миллионов рублей, принципалу (лицо, чей долг обеспечивается гарантией – ред.) необходимо предоставить только поручительство собственника бизнеса или генерального директора. Гарантии, сумма которых составляет менее 10 миллионов, выдаются без обеспечения.
Требования к минимальному сроку регистрации принципала по гарантии – от 1 дня, при условии, что сумма банковской гарантии не превышает 1 миллион рублей. Банковские гарантии предоставляются клиентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации.
Логотип корпорации МСП
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