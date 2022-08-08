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В Ленинградской области готовы временно принять танк-памятник из Нарвы

В Ленинградской области готовы временно принять танк-памятник из Нарвы - РИА Новости, 08.08.2022

В Ленинградской области готовы временно принять танк-памятник из Нарвы

Ленинградская область готова временно предоставить место советскому танку-памятнику Т-34 из Нарвы на своей территории, сообщает областное правительство. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:49

2022-08-08T17:49

2022-08-08T17:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Ленинградская область готова временно предоставить место советскому танку-памятнику Т-34 из Нарвы на своей территории, сообщает областное правительство."В случае реальной угрозы памятнику мы готовы временно принять его в Ивангороде, чтобы он не был уничтожен", — отметил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, слова которого приводятся в сообщении.Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400. Мэр Нарвы Катри Райк ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, прибывшая в понедельник в Нарву, сообщила, что местные власти согласились перенести установленный на въезде в город советский танк-памятник Т-34. Мэр Нарвы подтвердила, что правящая в городе коалиция приняла решение о переносе танка в музей.Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.

https://ria.ru/20220804/estoniya-1807226938.html

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в мире, кая каллас, нарва, эстония, ленинградская область, т-34