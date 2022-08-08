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Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.08.2022
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Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ
Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.08.2022
Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ
Телекоммуникационные услуги отключились "во многих районах" афганской столицы Кабула, сообщает телеканал TOLO News. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:10
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в мире
афганистан
кабул
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Телекоммуникационные услуги отключились "во многих районах" афганской столицы Кабула, сообщает телеканал TOLO News.Горожане жалуются на неработающие мобильные телефоны.Представители властей пока не комментируют ситуацию.
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афганистан
кабул
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в мире, афганистан, кабул
12:10 08.08.2022 (обновлено: 12:15 08.08.2022)
 
Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ

Канал TOLO News сообщил об отключении телекоммуникационных услуг во многих районах Кабула

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Аэропорт Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Телекоммуникационные услуги отключились "во многих районах" афганской столицы Кабула, сообщает телеканал TOLO News.
Горожане жалуются на неработающие мобильные телефоны.
Представители властей пока не комментируют ситуацию.
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