https://ria.ru/20220808/svyaz-1807997521.html
Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ
Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.08.2022
Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ
Телекоммуникационные услуги отключились "во многих районах" афганской столицы Кабула, сообщает телеканал TOLO News. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:10
2022-08-08T12:10
2022-08-08T12:15
в мире
афганистан
кабул
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Телекоммуникационные услуги отключились "во многих районах" афганской столицы Кабула, сообщает телеканал TOLO News.Горожане жалуются на неработающие мобильные телефоны.Представители властей пока не комментируют ситуацию.
https://ria.ru/20220806/kabul-1807749187.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул
12:10 08.08.2022 (обновлено: 12:15 08.08.2022)
Мобильная связь пропала во многих районах Кабула, сообщили СМИ
Канал TOLO News сообщил об отключении телекоммуникационных услуг во многих районах Кабула