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ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД - РИА Новости, 08.08.2022
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ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД
ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД - РИА Новости, 08.08.2022
ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД
Координатор от Европейского союза распространил окончательный текст проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки, сообщил в Telegram-канале постоянный... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:14
2022-08-08T19:14
в мире
цены на нефть
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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ВЕНА, 8 авг — РИА Новости. Координатор от Европейского союза распространил окончательный текст проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки, сообщил в Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.На прошлой неделе в Вене возобновился переговорный процесс по восстановлению СВПД."Координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения о восстановлении СВПД. Теперь участникам венских переговоров нужно решить, приемлем ли для них этот проект. В случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена", — написал он.Ранее в понедельник Ульянов заявил, что участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся в шаге от финальной договоренности, но полностью гарантировать успех и назвать точные даты пока невозможно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа в 2018 году вышли из сделки и вновь ввели ограничительные меры против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В декабре 2021 года в Вене стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана. По словам представителя республики Багери Кяни, переговоры проходили успешно, тогда как представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В конце марта этого года после возвращения сторон в свои страны переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд консультаций прошел 29-30 июня в Дохе.
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в мире, цены на нефть, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран
18:14 08.08.2022 (обновлено: 19:14 08.08.2022)
 
ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД

Ульянов: координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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ВЕНА, 8 авг — РИА Новости. Координатор от Европейского союза распространил окончательный текст проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки, сообщил в Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.
На прошлой неделе в Вене возобновился переговорный процесс по восстановлению СВПД.
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"Координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения о восстановлении СВПД. Теперь участникам венских переговоров нужно решить, приемлем ли для них этот проект. В случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена", — написал он.
Ранее в понедельник Ульянов заявил, что участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся в шаге от финальной договоренности, но полностью гарантировать успех и назвать точные даты пока невозможно.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа в 2018 году вышли из сделки и вновь ввели ограничительные меры против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В декабре 2021 года в Вене стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана. По словам представителя республики Багери Кяни, переговоры проходили успешно, тогда как представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
В конце марта этого года после возвращения сторон в свои страны переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд консультаций прошел 29-30 июня в Дохе.
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