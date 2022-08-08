https://ria.ru/20220808/svpd-1808129341.html

ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД

ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД - РИА Новости, 08.08.2022

ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД

Координатор от Европейского союза распространил окончательный текст проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки, сообщил в Telegram-канале постоянный... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:14

2022-08-08T18:14

2022-08-08T19:14

в мире

цены на нефть

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

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ВЕНА, 8 авг — РИА Новости. Координатор от Европейского союза распространил окончательный текст проекта соглашения по восстановлению ядерной сделки, сообщил в Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов.На прошлой неделе в Вене возобновился переговорный процесс по восстановлению СВПД."Координатор от ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения о восстановлении СВПД. Теперь участникам венских переговоров нужно решить, приемлем ли для них этот проект. В случае отсутствия возражений ядерная сделка будет восстановлена", — написал он.Ранее в понедельник Ульянов заявил, что участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся в шаге от финальной договоренности, но полностью гарантировать успех и назвать точные даты пока невозможно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа в 2018 году вышли из сделки и вновь ввели ограничительные меры против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В декабре 2021 года в Вене стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана. По словам представителя республики Багери Кяни, переговоры проходили успешно, тогда как представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В конце марта этого года после возвращения сторон в свои страны переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд консультаций прошел 29-30 июня в Дохе.

https://ria.ru/20220804/iran-1807116658.html

https://ria.ru/20220722/ssha-1804409143.html

https://ria.ru/20220719/iran-1803584247.html

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в мире, цены на нефть, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран