https://ria.ru/20220808/sud-1808169000.html

Россиянин Винник не признал вину в суде США

Россиянин Винник не признал вину в суде США - РИА Новости, 08.08.2022

Россиянин Винник не признал вину в суде США

Обвиняемый в причастности к отмыванию миллиардов долларов россиянин Александр Винник отверг претензии следствия в суде США, сообщил представитель суда. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:20

2022-08-08T20:20

2022-08-08T20:20

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к отмыванию миллиардов долларов россиянин Александр Винник отверг претензии следствия в суде США, сообщил представитель суда.По его словам, следующее заседание запланировано на 15 августа.В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезён на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили РИА Новости в семье россиянина.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США, сообщала, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама экстрадиция Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.

https://ria.ru/20220805/vinnik-1807461522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр винник, мария захарова, сша, греция, россия, дело александра винника