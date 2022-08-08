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Россиянин Винник не признал вину в суде США - РИА Новости, 08.08.2022
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Россиянин Винник не признал вину в суде США
Россиянин Винник не признал вину в суде США - РИА Новости, 08.08.2022
Россиянин Винник не признал вину в суде США
Обвиняемый в причастности к отмыванию миллиардов долларов россиянин Александр Винник отверг претензии следствия в суде США, сообщил представитель суда. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:20
2022-08-08T20:20
в мире
александр винник
мария захарова
сша
греция
россия
дело александра винника
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к отмыванию миллиардов долларов россиянин Александр Винник отверг претензии следствия в суде США, сообщил представитель суда.По его словам, следующее заседание запланировано на 15 августа.В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезён на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили РИА Новости в семье россиянина.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США, сообщала, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама экстрадиция Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.
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в мире, александр винник, мария захарова, сша, греция, россия, дело александра винника
20:20 08.08.2022
 
Россиянин Винник не признал вину в суде США

Представитель суда США сообщил, что россиянин Винник заявил о своей невиновности

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к отмыванию миллиардов долларов россиянин Александр Винник отверг претензии следствия в суде США, сообщил представитель суда.
"Винник в суде заявил о своей невиновности", - сказал РИА Новости представитель инстанции.
По его словам, следующее заседание запланировано на 15 августа.
В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Винника экстрадировали из Европы, где сначала перевезли из Франции в Грецию. Оттуда он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезён на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили РИА Новости в семье россиянина.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию россиянина Александра Винника из Греции в США, сообщала, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама экстрадиция Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:23
В Кремле заявили, что следят за судьбой Винника
 
В миреАлександр ВинникМария ЗахароваСШАГрецияРоссияДело Александра Винника
 
 
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