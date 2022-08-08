https://ria.ru/20220808/studenty-1808111771.html

Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке

Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке - РИА Новости, 08.08.2022

Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке

Студенты и педагоги из двух вузов Мариуполя смогут учиться в Донецке, пока их образовательные учреждения не будут восстановлены, сообщила министр образования и... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:14

2022-08-08T17:14

2022-08-08T17:14

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776351263_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2e93ce9cc83807ed082662b5792cf52b.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Студенты и педагоги из двух вузов Мариуполя смогут учиться в Донецке, пока их образовательные учреждения не будут восстановлены, сообщила министр образования и науки Донецкой Народной республики Ольга Колударова на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году."Что касается двух мариупольских вузов: туда был выезд представителей министерства науки и высшего образования, они видели состояние материально-технической базы и состояние корпусов. Есть предложение из министерства науки проработать вопрос о временной организации образовательного процесса студентов и педагогов на территории Донецка до проведения восстановительных работ в двух этих вузах", - сказала Колударова.

https://ria.ru/20220714/obuchenie-1802461916.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, мариуполь