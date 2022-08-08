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Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке - РИА Новости, 08.08.2022
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Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке
Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке - РИА Новости, 08.08.2022
Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке
Студенты и педагоги из двух вузов Мариуполя смогут учиться в Донецке, пока их образовательные учреждения не будут восстановлены, сообщила министр образования и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:14
2022-08-08T17:14
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Студенты и педагоги из двух вузов Мариуполя смогут учиться в Донецке, пока их образовательные учреждения не будут восстановлены, сообщила министр образования и науки Донецкой Народной республики Ольга Колударова на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году."Что касается двух мариупольских вузов: туда был выезд представителей министерства науки и высшего образования, они видели состояние материально-технической базы и состояние корпусов. Есть предложение из министерства науки проработать вопрос о временной организации образовательного процесса студентов и педагогов на территории Донецка до проведения восстановительных работ в двух этих вузах", - сказала Колударова.
https://ria.ru/20220714/obuchenie-1802461916.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, мариуполь
17:14 08.08.2022
 
Студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке

Министр образования ДНР Колударова: студенты из Мариуполя смогут учиться в Донецке

© Depositphotos / GoodluzСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Depositphotos / Goodluz
Студенты
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Студенты и педагоги из двух вузов Мариуполя смогут учиться в Донецке, пока их образовательные учреждения не будут восстановлены, сообщила министр образования и науки Донецкой Народной республики Ольга Колударова на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году.
"Что касается двух мариупольских вузов: туда был выезд представителей министерства науки и высшего образования, они видели состояние материально-технической базы и состояние корпусов. Есть предложение из министерства науки проработать вопрос о временной организации образовательного процесса студентов и педагогов на территории Донецка до проведения восстановительных работ в двух этих вузах", - сказала Колударова.
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В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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