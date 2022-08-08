https://ria.ru/20220808/stroyka-1808037231.html
В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступило 26 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:46
2022-08-08T13:46
2022-08-08T13:46
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступило 26 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство здания сельскохозяйственного производства на участке площадью 152,5 гектара в Рузском городском округе.
https://ria.ru/20220729/stroitelstvo-1805898397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), рузаевский район, коммерческая недвижимость