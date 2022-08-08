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В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов - РИА Новости, 08.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220808/stroyka-1808037231.html
В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступило 26 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:46
2022-08-08T13:46
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
рузаевский район
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступило 26 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство здания сельскохозяйственного производства на участке площадью 152,5 гектара в Рузском городском округе.
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московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), рузаевский район, коммерческая недвижимость
13:46 08.08.2022
 

В Подмосковье построят 26 коммерческих объектов

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиКоммерческая недвижимость в Подмосковье
Коммерческая недвижимость в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступило 26 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 26 проектов. Из них: 9 – объекты крупного бизнеса, 17 – малого", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство здания сельскохозяйственного производства на участке площадью 152,5 гектара в Рузском городском округе.
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