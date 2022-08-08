https://ria.ru/20220808/strelba-1808176111.html

В США с начала года зафиксировали четыреста случаев массовой стрельбы

В США с начала года зафиксировали четыреста случаев массовой стрельбы - РИА Новости, 08.08.2022

В США с начала года зафиксировали четыреста случаев массовой стрельбы

Количество случаев массовой стрельбы в США с начала 2022 года достигло 400, сообщает портал Gun Violence Archive. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:13

2022-08-08T21:13

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Количество случаев массовой стрельбы в США с начала 2022 года достигло 400, сообщает портал Gun Violence Archive.Семь случаев массовой стрельбы произошли в различных штатах только за последние выходные.Ранее палата представителей США поддержала законопроект о запрете продажи штурмовых винтовок, норму теперь предстоит рассмотреть сенату. Нынешняя администрация настаивает, что запрет "оружия войны" необходим для снижения случаев массовой стрельбы.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.

https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html

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